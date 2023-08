Itt a toplista azokról a helyekről, ahol lesben állhat egy cápa

Nem csak Ausztráliát érdemes messzire elkerülni, ha szeretnénk cápaharapás nélkül megúszni a nyarat, de az Egyesült Államok több állama, Brazília, Hawaii és a Bahamák is az élen jár a világon történt támadások számában. De mégis, melyek azok a partszakaszok amelyeken a legtöbb támadás történt az elmúlt időben, és mi lehet ezeknek az oka?

Egyre többször hallani halálos kimenetelű vagy súlyos sérülést okozó cápatámadásról – mint arról korábban mi is beszámoltunk, a globális felmelegedés és a népesség növekedése, így a cápák élőhelyeire egyre többször betolakodó emberek miatt nőhetett meg a balesetek száma.

Bár egyre többször hallani elrettentő esetekről, megdöbbentően kicsi, az International Shark Attack File (ISAF) szerint csak több mint egy a négymillióhoz annak az esélye, hogy az éles cápafogak valaha is kilyukasztják a bőrünket. Tavaly mindössze 57 megerősített, provokálatlan cápatámadás történt a 8 milliárd fős globális népességből, amelyek közül csupán öt volt halálos kimenetelű. A világ egyes részein azonban sokkal magasabb a cápatámadások aránya, mint máshol, és a számok az évek múlásával növekszenek.

Nem Ausztrália a legveszélyesebb hely

Talán meglepő, de 2012 és 2021 között a legtöbb cápatámadás az Egyesült Államok partjainál, Floridában történt, ahol ebben az időszakban

259 harapásról érkezett bejelentés.

Az ISAF statisztikái szerint a legjobb hely és idő arra, hogy valaki cápával találkozzon, Floridában, Volusia megye partjainál, szörfözés közben lehetséges, szeptemberben, 14 és 15 óra között. Volusia, a világhírű Daytona Beach otthona, amely abban a kétes megtiszteltetésben részesül, hogy a cápaharapás fővárosaként is emlegetik.

A támadások gyakori előfordulását összesítő lista második helyezettje a régebben a híreket sokszor uraló Ausztrália, ahol 2022-ben kilenc provokálatlan incidens történt: négy Új-Dél-Walesben, négy Nyugat-Ausztráliában és egyetlen eset pedig Victoria államban – 2012 óta pedig összesen

143 cápatámadást jegyeztek fel.

A szakértők szerint ennek egyrészt az ott nagy számban megjelenő szörfösök lehetnek az okai, hiszen leggyakrabban a harapások áldozatai közülük kerülnek ki. Mindez amiatt lehetséges, mert a felszínen kreált fröccsenő hangok és hullámok nagyban hasonlítanak a halak ugrálására és vergődésére, ez pedig vonzza a ragadozókat – írja a CNN.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokán egy szintén népszerű turistadesztináció található, Hawaii különleges domborzata és partszakaszai szintén híresek a cápatámadásokról, 2012 és 2021 között összesen 76 esetben támadt cápa emberre.

Maui ugyan csak a második legnagyobb sziget Hawaiin, de messze a legélénkebb, ha ember-cápa találkozásról van szó. Ebben nagy szerepet játszik az egyedülálló víz alatti terep, melynek enyhén lejtős élőhelyei különösen csábítóak a tigriscápák számára. Miután a halászat szintén elterjedt a szigeten, így az sem meglepő, ha az ott táplálkozó cápák és a halászok összesodródnak.

Karolinában, Dél-Afrikában és a Bahamákon is lesben állnak

Akárcsak a toplista élén, lejjebb is jócskán találhatók helyszínek az USA-ból. Florida után Karolina állam negyedikként foglal helyet a rangsorban, nem elhanyagolható számai miatt:

Dél-Karolinában 45, míg Észak-Karolinában 31 cápatámadás történt 2012 és 2021 között.

Kaliforniában is meglehetősen magas volt az esetek száma, az említett időszakban 29-szer támadt cápa emberre. Bár a statisztikák azt mutathatják, hogy a támadások a nyári délutánokon tetőznek a vízben kavargó emberek hatalmas tömege miatt, az időszak, amelyet érdemes elkerülni, elsősorban a hajnal és az alkonyat.

Brazíliát a szegénységnek köszönhető bűnözés miatt sem ajánlgatják a turistáknak az utazási irodák, emellett ráadásul a vízben sem érezheti magát feltétlen biztonságban az ember – az elmúlt tíz évben 10-szer is előfordult, hogy cápaharapás okozott pánikot a strandokon.

A dél-amerikai ország északkeleti részén található Pernambuco állam ad otthont a nyüzsgő Boa Viagem strandnak, valamint a 21 szigetből álló Fernando de Noronha szigetcsoportnak. Az International Journal of Oceanography and Aquaculture 2023. áprilisi tanulmánya arról számol be, hogy a helyi kormányzat olyan tudományos kutatásokat kíván finanszírozni, amelyek választ adnak arra, hogy az 1990-es évek óta miért nőtt meg a provokálatlan cápatámadások száma a Pernambuco part menti vizeken.

Hasonló problémák miatt aggódnak a Bahamákon is, ahol ugyan 2012 óta mindössze 5 cápatámadást jegyeznek, de a parthoz egyre közelebb merészkedő példányok miatt attól tartanak, hogy a szigetre vágyó turisták mégsem utaznak majd oda. Pedig a dajkacápa nagyrészt nem agresszív faj,

a velük való úszás ráadásul népszerű turisztikai tevékenység a Bahamákon.

Azonban mivel nem apró állatok – akár 4 méter hosszúra is megnőhetnek –, nagy ritkán emberre támadnak, méretük miatt pedig nagy eséllyel halálos is lehet a harapásuk.

(Borítókép: Egy bikacápa Florida partjainál 2022. május 5-én. Fotó: Joseph Prezioso / Anadolu Agency / Getty Images)