Suzanne Somersnél másodszor diagnosztizáltak mellrákot

Húsz éve már leküzdötte, most újra harcba indul a mellrák ellen Suzanne Somers. A 76 éves színésznő optimista, egyszer már legyőzte a rákot, és most is felveszi a kesztyűt – írta az Instagramon.

Suzanne Somers, akit az American graffitiből vagy a San Franciscó-i zsaruból is ismerhetünk, a közösségi médiában osztotta meg, hogy másodszor diagnosztizálták nála mellrákot.

A 76 éves amerikai színésznő, üzletasszony és énekes, aki számos önfejlesztő könyv szerzője is, az Instagramon jelentette be, hogy másodszor is mellrákkal diagnosztizálták. Húsz éve már leküzdötte a gyilkos kórt, akkor alternatív és hagyományos módszereket is alkalmazott orvosaival együtt, és sikerrel járt. Sommers éppen ezért optimista most.

Tudom, hogyan kell felvenni a harci felszerelésemet, harcos vagyok.

A férjéről, Alan Hamelről, akivel 1977-ben kötötték össze az életüket, azt írta, mindvégig mellette volt, és még közelebb kerültek egymáshoz a küzdelemben, mint előtte. A családja is támogatta, akiknek megköszönte a sok segítséget, amelyet az üzletben nyújtottak. Instagram-posztjában azt írta, a harcban csak a szeretet számított, amelyet a családjától kapott.

Megosztott egy férjével és fiával közös fotót is. Az 57 éves Bruce Somers Jr. most is támogatásáról biztosította édesanyját:

Egész életemben rád fogadtam! Szeretlek, anya! És köszönöm mindenkinek a kedves támogatást és szeretetet.

(Borítókép: Suzanne Somers. Fotó: John Lamparski / Getty Images)