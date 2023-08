A temetéséről posztolt, majd meghalt egy balesetben a venezuelai szépségkirálynő

Ariana édesanyja, Vivian Ochoa szerint a lány rendkívül fáradt volt, és minden bizonnyal elaludt a volánnál.

Az anya elmondta, hogy a helyszínre siető mentősök kétszer is újraélesztették a lányát, aki a kórházba vezető úton vesztette életét.

A The Sun felhívta rá a figyelmet, hogy Ariana májusban közzétett egy videót az Instagram-oldalán, amelyhez a következőt írta: „A jövőbeli temetésemre filmezem magam, mert mindig én vagyok a videókon, senki más nem csinál ilyet”.

Ariana sikeres karriert futott be modellként, és korábban elnyerte a Miss Venezuela címet. Idén ő képviselte volna Venezuelát a Miss Latin-Amerika és a Miss World szépségversenyeken, és izgatottan készült az egyik New York-i divatbemutatón való bemutatkozásra is. Saját céget is vezetett Full House Cleaning néven.