Molnár Gusztáv 265 nap után hírt adott magáról

Több mint kilenc hónapnyi hallgatás után Facebook-oldalán adott hírt magáról a Drága örökösök egykori színésze.

Jól vagyok. Nem is lehetnék jobban, hiszen élek. Közel 9 hónapot töltöttem önmagammal. Hálás vagyok, hogy segítséget kaphattam, hogy ez idő alatt nem kellett a kinti dolgokkal foglalkoznom, hogy megérthettem, a valóságom talán nem is az, mint aminek eddig hittem. A saját világom Komló előtt pokollá változott, és nem igazán láttam már belőle kiutat. Vesztettem

– kezdte Facebook-bejegyzését a színész, aki később hozzátette, ezzel a fájdalommal, veszteséggel kellett szembenéznie, és önmagának azzal a részével, amiről ez idáig nem akart tudomást venni.

„Senki sem maradhat ugyanaz aki volt, ha egyszer megismeri önmagát. Ajándékot kaptam azzal, hogy lehetőségem volt megtudni, mi miért történt úgy az életemben, ahogy történt. Most pedig az a feladatom, hogy megtapasztaljam, mi változott 9 hónap alatt” – írta.

Eddig két kézzel kapaszkodtam a segítőim kezébe, most pedig az egyiket elengedték. Még kicsit bátortalanul, de rengeteg kíváncsisággal vágok bele egy nagy utazásba. A legfontosabb, hogy nem egyedül

– fogalmazott.

Mint az a posztból kiderült, Molnár jelenleg Budapesten tartózkodik, elmondása szerint nem szökött el sehonnan és nem adott fel semmit – a dolgát teszi. Azzal, hogy az elmúlt hónapokban mi történt a világban nincs tisztában, de ezt nem is tartja fontosnak, szerinte az a fontos, hogy mi történt „idebent”.

Időre van szükségem, és nem szeretnék feleslegesen beszélni. Most élvezem a csendet. A saját csendemet. Az őszinteség nem azt jelenti, hogy másokról mondjuk meg az igazat. Minden úgy történt, ahogy történnie kellett, és mindenki úgy döntött, ahogy akkor abban a pillanatban helyesnek hitte. Hálás vagyok, hogy képessé váltam elfogadni a segítséget, hogy rávezettek arra a felismerésre, hogy egész életemben azt kerestem, amivel keresek

– fejezte be.

Nehéz időszakon van túl

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Molnár Gusztáv meglehetősen nehéz hónapokon van túl, mivel – ahogy az tavaly kiderült – bipoláris zavarral, illetve alkoholproblémákkal is küzdött. Molnár Gusztáv körül akkor alakult ki nagyobb botrány, amikor volt felesége azzal vádolta meg, hogy bántalmazta közös gyermeküket, bár a színész mindig tagadta, hogy ilyen történt volna. Alkoholproblémája már korábbi kapcsolatára is rányomta a bélyegét, második feleségével, Viviennel 2022-ben költöztek külön, 2023 májusában pedig hivatalosan is felbontották házasságukat.