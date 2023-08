Nem csak a filmipar, és a Barbie márka jogtulajdonosa kaszált hatalmasat a Margot Robbie és Ryan Gosling nevével fémjelzett, Greta Gerwig által rendezett Barbie-filmmel, az egész játékipar hasznot húzott a kasszasikerből – a rózsaszínű játékok eladása ugyanis meredeken megnőtt a premier óta. Ez pedig akár kihúzhatja az elmúlt években egyre csökkenő eladásokat produkáló iparágat is a gödörből.

A Barbie-film megjelenése óta nem telik el úgy nap, hogy valamilyen hír ne jelenne meg az alkotás, vagy maga a játékfigura kapcsán, ami már az első napokban rekordokat döntő film óriási sikere miatt talán nem is különösebben meglepő. Sokkal inkább szokatlan az a rózsaszín őrület, ami ennek hatására kibontakozott – szinte nem lehet olyan vetítést látni, ahol ne jelennének meg tetőtől talpig rózsaszínbe öltözött emberek, amiből jó eséllyel a ruhagyártók is komoly profitot szereznek világszerte.

A film készítői és kiadója mellett azonban nem csak a ruhagyártók örülhetnek a mozi sikerével járó bevételnövekedésnek, Ryan Goslingék Barbie-ja miatt az ikonikus figurát gyártó Mattel mellett az egész játékipar újra rózsaszínben látja a világot.

A The New York Post értesülései szerint a kasszasiker, amelyben Margot Robbie a Mattel ikonikus babáját alakítja, fellendülést hozott a rivális játékgyártók körében is, akik

minden rózsaszínű termék eladásával átütő sikert könyvelhetnek el.

Ehhez mérten a márkák vezetői is hálásak a film sikerének.

Nagyon megy az üzlet nekünk is amiatt, hogy az egymilliárd dolláros Barbie-márka jól teljesít. Egy egész ökoszisztéma van, amelyet a rózsaszín árapály felemel a játékvilágban. A rózsaszín Care Bearjeink háromszor olyan gyorsan fogynak el a polcokról, mint négy héttel ezelőtt

– mondta Jay Foreman, a Tonka Truckot és a Lite Brite-t gyártó Basic Fun vezérigazgatója.

A plüssmedvéhez hasonlóan a Fingerlings új, rózsaszín majomfigurája is egyik napról a másikra lett sláger.

A mi halványrózsaszín Fingerlingünk kétszer akkora számban kel el, mint az összes többi. A Barbie-film minden rózsaszín játékra hatást gyakorol

– vélekedett Sydney Wiseman, az újdonságot gyártó montreali székhelyű játékgyártó WowWee alelnöke.

Egy hanyatló iparágnak adott új esélyt a Barbie

Mindez pedig nem is jöhetett volna jobbkor a játékipar számára, amely az elmúlt időszakban komoly hanyatlásnak indult – az elmúlt több mint egy évben ugyanis csökkentek az eladások, a hatalmas készletektől csak komoly árleszállítások árán tudtak megválni a vállalatok.

Pedig még az év elején is hatalmas zuhanás volt látható a szőke játékbaba gyártójánál: a Mattel legfrissebb kimutatása szerint a Barbie-eladások is 23 százalékkal csökkentek az év első felében az egy évvel ezelőttihez képest. A Circana kutatócég szerint

a játékeladások összességében 0,2 százalékkal, azaz körülbelül 49 millió dollárral csökkentek tavaly, miközben az eladott játékok száma 4 százalékkal esett vissza.

Ehhez képest óriásit fordult a világ velük, ugyanis a játékgyártók most egy új, jóval kellemesebb problémával küszködnek: nem tudják elég gyorsan pótolni a rózsaszín vagy Barbie-s termékeiket, mivel nem voltak felkészülve a film által generált hatalmas keresletre, amely a július 21-i bemutató óta több mint 800 millió dollár bevételt hozott.

A pillanatok alatt elfogyó termékek pótlása korántsem egyszerű feladat, sőt egyesek szerint az év ezen szakaszában az ellátási lánc sajátossága miatt szinte lehetetlen. A Tara Toys például, amely egy Barbie márkájú, akár 20 baba tárolására alkalmas tárolótáskát is árul, soha nem látott vásárlási őrületet tapasztal ezen cikkek terén.

Meglepően megnövekedett a termékeink rendeléseinek száma, és reméljük, hogy ez karácsonyig kitart

– mondta a Tara Toys alelnöke, Brian Specht.

A cégnél csak a dobozok eladása 40 százalékkal, míg a többi Barbie-hoz kapcsolódó cikk 20-30 százalékkal nőtt, ám ez is egy véges trend – de nem azért, mert a vásárlói kedv lankadna. Ugyanis ha ezek a cikkek elkelnek, idén szinte lehetetlen lesz pótolni őket.

Már most nem tudunk több terméket beszerezni, hiszen az ellátási lánc egyszerűen nem teszi ezt lehetővé, így ezekből a termékekből hamarosan hiány lehet

– tette hozzá Sprecht, aki szerint a Barbie-őrület ősszel már sokkal kisebb mértékű lesz, így a gyártók is képesek lesznek kiszolgálni az igényeket.