A jordán király brit hercegnője, akiről elfelejtkezett a világ

Ki gondolná, hogy a jelenlegi jordán király félig brit származású? Hát azt, hogy a jövendő maláj király pedig félig svéd lehet? Napjainkban még mindig különleges, hogy egy közel- vagy távol-keleti uralkodóházba nyugati származású nő házasodhasson be. Ezeket a kivételeket gyűjtöttük most össze.

A globalizáció korszakában egyre nehezebb az efféle klasszikus különbségtétel, hiszen minek számít például a Londonban született és nevelkedett szír first lady, Aszma el-Asszad? Szír nemzetiségű brit állampolgárként nem tekinthető ugyan mentalitásában sem keletinek, mégis, ha nem lenne arab, aligha hagyták volna jóvá, hogy a majdani „trónörökös”, Bassár el-Asszad feleségül vegye.

Hogy a módos vagy kifejezetten előkelő lányok helyben vagy akár nyugaton tanulhassanak, ez ma már egyre több keleti családban alapvetés, pláne azokban, amelyek a rivaldafényben élnek vagy oda vágynak. Nem véletlenül „igazolt” Dubaj sem a „legeurópaibbnak” tartott jordán királyi udvarból first ladyt, akit ki lehetett tenni a kirakatba. Az azóta zsarnok férjétől elszökve Londonban letelepedett Haya hercegnő tökéletes volt a szerepre, hogy heti szinten megtöltse a nyugati képes magazinokat, ezzel is emelvén az emírség nimbuszát. De hogy egy ugyanilyen kvalitásokkal bíró, más kultúrkörből érkező, „hitetlen” arát befogadjanak ezen a szinten, az a fehér holló esete.

Persze, nem volt ez másként Európában sem a régi időkben. A katolikus-protestáns ellentét egyértelművé tette, ki milyen területen házasodhat, illetve sok hercegnőnek nem fűlött a foga az Oroszországba költözéshez sem, hiszen belépni a cári családba egyet jelentett az ortodox hit felvételével. De hogy magyar példát is hozzunk, kezdetben a kormány nem Apponyi Geraldine-t nézte ki a magyar érdekeket a Balkánon védő albán királynénak, hanem egy Károlyi grófnőt, aki viszont hallani sem akart arról, hogy Tiranába költözzön a muszlim albánok közé.

Az ebbéli felfogását illetően kakukktojás Oszmán Birodalomban azonban sok keresztény nő emelkedett az évszázadok során háremhölgyből szultánává, talán a leghíresebb közülük a 15. század legbefolyásosabb asszonyának tartott Brankovics Mara, aki a szerb despota lányából lett II. Murád szultán hitvese, valamint Konstantinápolyt elfoglaló II. Mehmed mostohaanyja és bizalmasa. Pár példával illusztráljuk, napjainkban miként sikerül ez egyeseknek.

A legalacsonyabb rangú feleségből a király anyja

Antoinette Gardiner egy brit hadnagy lánya, aki szüleit követvén került Jordániába, ahova az apját helyezte a hadsereg. Ekkor, 1960-ban forgatták itt az Arábiai Lawrence-t, a munkálatokat pedig több ízben megtekintette az ifjú Husszein király is, aki ennek apropóján, egy kosztümös partin találkozott a titkárnői feladatokat ellátó „Tonival”. Az apja skizofréniája miatt 18 évesen trónra lépő uralkodó ekkor már elvált az első feleségétől, és lenyűgözte a fiatal lány, „aki az első volt, aki nem a királyt, hanem az embert látta benne”.

A pár 1961-ben esküdött meg, az ara az alkotmány szerint áttért a muszlim hitre és felvette a Muna nevet. A királynéi rangot ugyanakkor nem kérte, így csak ő viselt hercegnői címet az egymást követő négy feleség közül. (A jordán királyi család nem él a többnejűség iszlám adta lehetőségével.) A házaspár 1971-ben vált el, Muna hercegnő a főváros, Amman mellett egy palotába költözött át és lényegében a világ elfelejtette, olyannyira beragyogott mindent későbbi utódja, a negyedik feleség, az Amerikában felnőtt, jordán származású Lisa Halaby, azaz Núr királyné.

A király halálával azonban 18 évesen a hercegnő fia, II. Abdullah lett az új uralkodó. Legutóbb az unokája, a koronaherceg esküvőjén jelent meg a nyilvánosság előtt, idejét egyébként saját maga alapította, szakápolói képzéssel foglalkozó szervezetei felügyeletével tölti, illetve külföldi eseményeken képviseli a fiát.

Dadából koronahercegné

A svéd Sofie Louise Johansson Londonban dolgozott bébiszitterként, amikor megismerte az ott történelmet hallgató Tengku Muhammad Fa-iz Petrát, aki az egyik malajziai tagállam, Kelantan hercege volt akkoriban. A pár 2019-ben házasodott össze az ázsiai muszlim országban, és még abban az évben előre léptek egyet a ranglétrán.

Az uralkodócsaládban ugyanis nem ő az egyetlen nyugati feleség, férje bátyja, az V. Muhammad néven uralkodó szultán több ízben is keresztény arát hozott a házhoz. Először 2010-ben vette el a cseh Jana Jakubkát, aki jelenleg is a hivatalos szultána, illetve volt a szövetségi állam királynéja is. A párnak gyermeke azonban nem született, így az uralkodó titokban, neje tudta nélkül feleségül vett 2020-ban egy orosz szépségkirálynőt, a Miss Moszkva címet 2015-ben elnyerő Okszána Vövogyinát.

Ez utóbbi frigy csupán egy évig bírta, nem tudni, mi vezetett konkrétan odáig, de a modell az első feleség részéről halálos fenyegetésekről is beszámolt. A férj végül beadta a válókeresetet, megtagadta a közös gyermeküket, öccsét tette meg örökösévé és lemondott Malajzia királyi trónjáról is, pedig még három évig regnálhatott volna. Malajziában az uralkodók ugyanis ötévente cserélik egymást, hogy mind a kilenc tagállam képviselhesse magát az ország irányításában államfői szinten is. Nagyon valószínű így, hogy a jelenlegi maláj–svéd, kelantani koronahercegi pár újszülött fia is eljut majd a fő trónusig.

