A Forbes magazin júliusban készítette el a tizedik celeblistáját, amelyből kiderül, kik a legismertebb, legkedveltebb, leghitelesebb, legnagyobb pénztermelő képességű és legnagyobb online jelenlétű celebek. A listán van Borbás Marcsi, Fördős Zé, Istenes Bence, D. Tóth Kriszta és Lilu is, akiknek céges birodalmairól és bevételeiről is többet megtudhatunk.

A Forbes magazin legértékesebb celeblistáján negyven sztár szerepel. Több forrásból állították össze a listát, egyrészt egy közvélemény-kutatás alapján, másrészt az online médiamegjelenéseket is elemezték, de egy szakmai zsűrit is felállítottak, akik szintén értékelték a celebeket. Most a listájukról szemezgettek és nézték meg, hogy melyik sztár mit tud felmutatni, és ki milyen cégbirodalommal és bevételekkel rendelkezik.

Borbás Marcsi

A Forbes szerint listájuk egyik legeredményesebb szereplője a gasztroangyal, hiszen minden évben egyre előkelőbb helyezéseket ér el, idén a nyolcadik lett.

Nem véletlen ez az eredmény, komoly vállalat áll mögötte, Borbás

a Stratcomm Kft.-ben társtulajdonos, ami 2022-ben átlépte a félmilliárdos bevételt.

Továbbá hét könyvét adta ki, valamint a műsorait is gyártja, a neve köré épülő életmódmagazin és a webshopok vezetéséért is felel, sőt már kozmetikumokat is gyárt.

Fördős Zé

A Street Kitchen-birodalom egyik arcának idén a 14. helyet sikerült megszerezni a Forbes listáján. A Lunchbox Produkciós Kft., mely a Street Kitchen oldalát üzemelteti és a videós tartalmakat gyártja, évek óta több százmilliós árbevétellel dolgozik. 2020-ban volt a rekord, ekkor

421 milliós árbevétellel zárt a cég.

A Forbes kiemeli, hogy Fördős Zé az élvonalba tartozik, ha pénzteremtő képességről van szó. A 18-59 éves lakosság 45 százaléka fontolná meg, hogy az általa ajánlott termékeket megvásárolja.

Istenes Bence

A Forbes celeblistáján idén 5. helyezést ért el a tévés és youtube-os arc. Saját talkshow-ja, az IstenEst több százezres megtekintéssel fut.

Az Istenes Bence tulajdonában lévő Isteneshake Kft.-nek, amely film-, videó-, és televízióműsor-gyártást végez főtevékenységként,

2022-ben 114 milliós bevétele volt.

Hosszú távú támogatói közé tartozik a Samsung vagy a Rossmann, de legutóbb a Körvonallal készített közösen egy kártyajátékot.

D. Tóth Kriszta

WMN-el önálló médiacéget építő újságíró a 19. helyet szerezte meg a listán. Magazinját és online tartalmait, többek közt az Elviszlek magammal című sorozatát tízezrek nézik.

D. Tóth Kriszta a WMN Média Kft. 85 százalékos tulajdonosa, ami stabilan több százmilliós bevételt hoz.

2022-ben 279 milliós árbevételt ért el a cég.

A Forbes kiemeli, hogy a 18-59 éves magyar lakosság 41 százaléka fontolná meg, hogy az általa ajánlott termékeket megvásárolja.

Lilu

Ugyan még láthatjuk tévés produkciókban, de már inkább a saját márkájára koncentrál az idén 38. helyezést elért Lilu. Youtube-műsora több tízezres megtekintéssel fut. Könyve kiadása mellett saját webshopot is indított, a Lilulandet, ami test- és arcápoló termékeket is forgalmaz.

A Liluland Kft. 2022-ben 122 millió forintos bevételt termelt.

Érdekesség, hogy a webshopban üzlettársa nem más, mint Máté Kriszta.