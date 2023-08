Meglepő helyről jelentkezett be Krausz Gábor a Tóth Gabival történt szakítás után

Ahogy azt az Indexen is megírtuk, Krausz Gábor séf, Tóth Gabi férje egy Facebook-bejegyzésben osztotta meg a hírt, hogy hat év után elválnak egymástól az énekesnővel. A sztárpár 2019-ben kötötte össze életét, és még az év decemberében megszületett első gyermekük, Hannaróza is.

A váratlan bejelentést követően szinte azonnal durvapletykák kaptak szárnyra a szakításuk okáról, de annyi biztos, hogy az egykori szerelmesek a közösségi médiában már nem követik egymást, és a sztárséf kiköltözött a közös álomotthonukból.

Krausz Gábor az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán egy videóval jelentkezett be, amit egy mentőautóban ülve rögzített. A séf elmondta, hogy szeptember 2-án a Városligeti Mentőnapon ő lesz a főzőverseny egyik zsűrije. A másik zsűri kilétét nem árulta el, csak annyit mondott, hogy ő meglepetésvendég lesz.

A sztárséf azt is elmondta, hogy az idei főzőverseny azért lesz különleges, mert húsz mentőállomás méri össze a főzőtudását. Hozzátette, hogy ezenkívül más programokkal is készülnek a lakosság részére: bárki benézhet a mentőhelikopterbe és a mentőautókba, megsimogathatja a mentőkutyákat, és az újraélesztést is ingyen megtanulhatja.

Mindeközben Tóth Gabit a Jászságban látták, ahol jelenleg is tart a háromnapos Kárpát-Haza konferencia. Az énekesnő már a rendezvény megnyitóján is tiszteletét tette, ahonnan Pócs János, a Jászság kormánypárti országgyűlési képviselőjének dinnyészetébe is ellátogatott. A Gazda Farmon egy olyan kép is készült, amelyen Tóth Gabi egy quadon ülve mosolyog, egyik oldalán Pócs János, másikon pedig táncosa látható.

Úgy tűnik, hogy az énekesnő még mindig a Jászságban tartózkodik, pénteken ugyanis Jászberényben látták a táncosával, amint a népművészeti vásáron vásárolgattak. A Blikk a helyiek beszámolójára hivatkozva azt írta, hogy az énekesnő és a táncosa láthatóan nagyon jól érzik magukat, és azt sem titkolják, hogy több van köztük, mint barátság.

A lap megpróbálta megszólaltatni Tóth Gabit, azonban az énekesnő nem kívánt nyilatkozni, mondván: „magánszemélyként” van jelen a fesztiválon.