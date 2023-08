Régen miért tűntek idősebbnek az emberek a koruknál?

Talán senkinek sem kell tüzetesebben bemutatni azt a jelenséget, amikor szüleink, nagyszüleink fényképalbumát vagy éppen a régi újságok és könyvek oldalait lapozgatva meglepve konstatáljuk, hogy mennyivel idősebbnek néztek ki régebben az emberek, mint most ugyanabban az életkorban – a mi 18 évesen készült fotónk és az ő, abban az életkorban készült képeik között jól látható a különbség.

Mindezt sokan ugyan egyszerű érzéki csalódásnak tartják, hiszen a régi korok öltözete, frizurái becsapósak lehetnek: azokat már alapvetően is az idősebb korosztályhoz társítjuk, emellett pedig nyilvánvaló az is, hogy bizonyos személyek lassabban, míg mások gyorsabban öregszenek. A jelenség azonban mégsem csak ennek tudható be.

Van, ami tényleg megfiatalít bennünket

A furcsa jelenségnek immáron több magyarázata is van, ezek közül az egyik vezető ok az lehet, hogy a mai emberek egyszerűen máshogy, lassabban öregszenek, mint régebben. Mégpedig olyan tényezők miatt, mint az életszínvonal, az egészségügyi ellátás javulása és az életmódbeli változások.

Bár lehet, hogy nem meglepő, hogy a jobb életszínvonal befolyásolja az öregedést, a változás pedig észrevehető már néhány évtized elteltével is. Egy 2018-ban megjelent tanulmány a biológiai öregedés változásait vizsgálta (a vérnyomás és a tüdőfunkcióhoz hasonló mutatók alapján) a kronológiai életkorhoz viszonyítva 1988 és 2010 között. Megállapították, hogy még ezen rövid időszak alatt is szignifikáns különbségek voltak az öregedésben, a legújabb generációk tagjai biológiailag „fiatalabbak” voltak azonos életkorban, mint azok, akik előttük éltek – emelte ki az IFL Science, hozzátéve, hogy az elmúlt 20 évben a lakosság biológiai életkora egyaránt csökkent a férfiak és a nők esetében is.

Azonban a változás mértéke nem volt azonos a férfiak és a nők, illetve az eltérő korosztályok között sem.

Az eredmények azt mutatták, hogy a fiatal férfiak sokkal nagyobb arányban fiatalodtak meg, mint a fiatal nők. Ez a megállapítás magyarázhatja, hogy miért csökkent nagyobb mértékben a korai felnőttkori halandóság a férfiak körében, mint a nők esetében, hozzájárulva a nemek közötti halandósági szakadék szűküléséhez.

Emellett ráadásul az idősebb felnőttek esetében is nagyobb volt a javulás, mint a fiatalabb felnőttek esetében.

A tanulmány a dohányzás és más életmódbeli tényezőkre helyezte a hangsúlyt, amely nagyban megmagyarázza, miért zárult be a biológiai életkorok közötti szakadék a férfiak és nők esetében. A férfiak kevesebbet kezdtek dohányozni, a nők pedig utolérték őket, emellett pedig a gyógyszerhasználat is javulást eredményezett az egészségi állapotban

– írja a kutatás.

A jó étrend elősegíti az egészséges öregedési folyamatot, és az elmúlt néhány évben „növekedett az egészséggel és a táplálkozással kapcsolatos tudatosság, ami megnövekedett érdeklődést mutat a növényi alapú étrendek iránt”. A dohányzás egészségügyi kockázataival kapcsolatos tudatosság növekedése is tapasztalható – ami nagy szerepet játszik a felgyorsult és korai öregedésben. Ezt jól mutatja, hogy egy erős dohányos bőre 40 évesen olyan, mint egy nemdohányzó 70 évesé, ráadásul a legtöbb dohányos bőre fakó, ami sokszor szürkének tűnik a korlátozott véráramlás miatt.

A dohányzás azonban sokkal gyakoribb volt az elmúlt évtizedekben, mint napjainkban. Az 1940-es években az Egyesült Államokban a felnőttek fele dohányzott, a 80-as évek elején ez az arány már csak 35 százalék volt, 2018-ban pedig történelmi mélypontra, 13,7 százalékra esett vissza számuk – így részben ez az egyik oka annak, hogy a mai fiatalok fiatalabbnak tűnnek, mint szüleik vagy nagyszüleik generációi.

Emiatt a kutatók becslései szerint a 60 évesek 56, a 40 évesek 37,5, a 20 évesek pedig 19 esztendősnek felelnek meg ma.

A divat, a frizura és a fényképek erősítik fel az érzést

Bár a fentiekben kiemelt tényezők valóban főszerepet játszhatnak abban, hogy a régi korok emberei idősebbnek tűnnek nálunk, a jelenségre temérdek más tényező is ráerősít. Ilyen a ruházat és a megjelenés is.

Ugyanis gyakran megesik, hogy összekapcsolunk bizonyos ruházati stílusokat, frizurákat és kiegészítőket az idősebb generációkkal. Amikor történelmi vagy régebbi képeket nézünk, az elménk automatikusan ezeket a jeleket idősebbként értelmezi, még akkor is, ha az éppen ábrázolt személyek fiatalok voltak a kép készültekor. Például egy férfi vintage öltönyben tudatalattinak nevezhető asszociációkat válthat ki az öregedésre, amelyek miatt idősebbnek tűnik, mint amennyi valójában volt.

Emellett a régi fényképészeti technikák is hozzájárultak a történelmi személyek észlelt idősebb megjelenéséhez. A hosszú expozíciós idő miatt a képek alanyainak ugyanis hosszabb ideig kellett mozdulatlannak maradniuk, ami megnehezítette számukra a laza és fiatalos arckifejezés fenntartását. Ezenfelül a korai fotográfiai eljárások és eszközök nem hozták azt a tiszta és részletes végeredményt, mint a mai modern eljárások és eszközök, így

gyakran olyan képek készültek, amelyek idősebbnek és kopottabbnak látszottak, mint amennyire azok voltak a valóságban, így szereplőik is jóval korosabbnak tűntek.

A történelmi műtárgyak, beleértve a fényképeket és festményeket, megőrzése és restaurálása szintén szerepet játszanak abban, hogyan észleljük a múlt embereit. Az idő előrehaladtával ezek a műtárgyak elveszítik élénk színeiket és finom részleteiket, ennek eredményeként pedig a fiatalságot jelző vizuális jelek elhalványulhatnak vagy elmosódhatnak, hozzájárulva az idősebb megjelenés benyomásához.

(Borítókép: Dan Kitwood / Getty Images Hungary)