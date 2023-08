Sejtelmes bejegyzést tett közzé Tóth Gabi

Tóth Gabi, egykori férjéhez hasonlóan elvonult a közösségi médiától az elmúlt egy hétben. Csütörtökön viszont Krausz Gábor egy edzős videót tett közzé, ami alatt Alee Nincsen gond című számával üzent.

Nem sokkal később Tóth Gabi tett közzé egy képet, amelyen a fák között sétál el a kamerától. A bejegyzéshez egy dalt is csatolt, Leona Lewis brit énekesnő Now We Are Free, azaz Mostantól szabadok vagyunk című slágerét. Kérdéses, hogy így akart-e reagálni a sztárséf videójára, akivel már nem is követik egymást a közösségi platformon.

Mint ismert, múlt héten jelentette be a séf és Tóth Gabi, hogy hat év után elválnak útjaik. Azóta Tóth Gabi az egyik táncosával jelent meg egy fideszes politikus rendezvényén, Gábor időközben magához költöztette közös lányukat. Majd Tóth Gabi nevet változtatott, testvére, Vera pedig férjhez ment.