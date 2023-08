A színész, akit a halálból hoztak vissza

Ma ünnepli 54. születésnapját a Jóbarátok színésze, aki az utóbbi hónapokban azzal került be a hírekbe, hogy önéletrajzi könyvében számolt be zűrös múltjáról. Köztük arról, hogy két éve egy rutinműtét során öt percre megállt a szíve az elvonón.

Matthew Perryt a legtöbben a Jóbarátok című sorozatból ismerik, amelyben Chandler Binget alakította, és ugyan akadt még olyan produkció a széria 2004-es megszűnését követően, amelyben szerepet kapott, mégis innen ugrik be a legtöbbeknek, ki is ő. A színész még tavaly novemberben jelentette meg a Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című memoárját, amelyben drog- és alkoholfüggőségéről számolt be. A színész 14 éves korában egy üveg bor elfogyasztása után érezte magát először a mennyországban, majd négy évvel később már napi szinten ivott.

A fájdalomcsillapítóra azt követően szokott rá, hogy a Bolond szél fúj című film forgatásán balesetet szenvedett jetskizés közben, így Vicodint írt fel neki az orvos. Megesett, hogy 55 tablettát vett be egy nap, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy valahogy hozzájusson. Volt, hogy eladó házakba látogatott el hétvégente, ahol gyógyszer után kutatott a fürdőszobában. Olykor migrént szimulált, vagy azt állította, fáj valamije, így MRI-vizsgálatoknak is alávetették. Tette mindezt azért, hogy hozzájusson a fájdalomcsillapítóhoz.

A függősége olyan súlyos méreteket öltött, hogy 2018-ban túlzott szerhasználat miatt kilyukadt a vastagbele, az orvosok csak két százalék esélyt adtak neki a túlélésre. Egy ECMO-nak nevezett gépre kötötték, amely a szív és a tüdő működéséért felel, és vele együtt négy másik beteget is, azonban rajta kívül mindenki meghalt. Kilenc hónapon át sztómazsákot kellett használnia. Miután hazakerült a kórházból, egy ápolónővel és egy gondviselővel élt együtt. Ópiátokat írtak fel neki az orvosok, ám nem akkora mennyiségben, mint megszokta, így drogdílerhez fordult, hogy OxyContinhoz jusson. Akkor is rehabra került, amikor 14 milligramm Ativant és 60 milligramm OxyContint fogyasztott, sőt fentanilt is találtak a szervezetében.

Megjárta a poklot, és visszatért az életbe

Perryt tizennégyszer műtötték (utoljára tavaly januárban), tizenötször járt elvonón, 65-ször volt detoxikálóban, az anonim alkoholisták hatezer gyűlésén járt, és mintegy 7–9 millió dollárt költött arra, hogy leszokjon. Már az előbb felsoroltak is pont eléggé érzékeltetik, milyen súlyos egészségügyi gondokkal kellett szembenéznie, azonban a koronavírus-járvány kitörése alatt a szíve is leállt. Akkoriban egy svájci rehabilitációs központban tartózkodott, ahol – mivel fájdalmat színlelt – 1800 milligramm OxyContint, illetve ketamininfúziót adtak neki naponta. Végül meg kellett műteni, ezért Propofol-injekciót kapott, ami leállította a szívét öt percre.

Ekkor átszállították egy másik kórházba, ahol az újraélesztés közben nyolc bordáját is eltörték.

Ez az eset ugyanakkor ráébresztette őt arra, jobban kell törődnie az egészségével, így leszokott a dohányzásról – holott korábban megesett, hogy napi 60 szál cigarettát szívott el –, letette az alkoholt, és hálás azért, hogy még mindig köztünk lehet. Amennyiben szeretne még többet megtudni a ma 54. születésnapját ünneplő színész életéről, töltse ki az alábbi kvízt!

(Borítókép: Matthew Perry. Fotó: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images)