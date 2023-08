Jimi Hendrix bandatársainak örökösei komoly pert akasztottak a Sony nyakába

A londoni Legfelsőbb Bíróságig is hajlandóak elmenni az egykor a The Jimi Hendrix Experience kötelékében zenélő, 2008-ban elhunyt Mitch Mitchell és 2003-ban meghalt Noel Redding rokonai, akik beperelték a Sony Musicot. Elmondásuk szerint a The Jimi Hendrix Experience bevételeinek 25-25 százaléka járt volna nekik, míg Jimi Hendrixnek a fennmaradó 50 százalék, ám a kiadó nem tett ennek eleget, így több millió fontra tehető a tartozásuk – írja a Daily Mail.

Az általuk benyújtott bírósági papírok szerint azzal vádolják a Sony Musicot, hogy jogtalan kizsákmányolásból tudtak profitálni, megsértve Redding és Mitchell szerzői jogait.

Ők nem kaptak fizetést a munkájukért és mindketten viszonylagos szegénységben haltak meg

– fogalmazták meg a dokumentumban.

Elsőkörben a meghallgatás arról fog szólni, hogy megbizonyosodjanak arról, Mitch Mitchell és Noel Redding a 70-es években nem mondtak-e le írásban a szerzői jogaikról. 1972-ben egyébként hasonló indokkal nyújtottak be keresetet a Hendrix-hagyatékkal szemben, ám végül sikerült megegyezniük, és Mitchell 247 500 dollárt, Redding pedig 100 ezer dollárt kapott – aminek értéke ma körülbelül 1,5 millió és 600 ezer dollár körül mozoghat. A Sony Music úgy véli, ez már önmagában azt jelenti, hogy a velük szemben felhozott vádakat vissza kell utasítaniuk.

Az egykori bandatagok hozzátartozói már tavaly felvázolták követeléseiket, majd a Sony kiadó a Hendrix-hagyatékkal karöltve jogi papírokat nyújtott be, és bírósági megerősítést kért arról, hogy a 70-es évekbeli megállapodások még mindig érvényben vannak. Az örökösök csak ezt követően nyújtottak be keresetet Londonban. Áprilisban a bíró úgy fogalmazott, a New York-i törvények csak a két zenész által aláírt egyezségre vonatkoznak, nem a követelések egészére. Mint kiderült, Redding a halála előtt több mint 3 millió fontról szóló követelést szeretett volna a Hendrix-hagyaték elé terjeszteni, ám ezt akkor még elvetették.