Íme a toplista, ezeket a dolgokat utáljuk legjobban a nyárban

A nyárban amennyi öröm, legalább annyi bosszúság is van, most pedig egy felmérésnek köszönhetően kiderült az is, melyek azok a dolgok és tevékenységek, amelyeket a legjobban utálunk ilyenkor. De vajon hol végzett a szúnyogcsípés vagy a leégés, és felfért-e a toplistára a szomszédok hajnalig tartó bulizása?

A nyári hónapok, annak ellenére, hogy a legtöbb esetben tele vannak jó élményekkel, utazásokkal, szabadsággal és pihenéssel, bőven tartogatnak olyasmit is, ami megkeserítheti a mindennapokat. Bizonyára mindenki tudna mondani olyan tényezőt, amit kifejezetten nem szeret a nyárban, egyesek a hőség, mások az éjszakáig tartó mulatozás vagy éppen a temérdek turista megjelenése miatt bosszankodnak júniustól augusztus végéig – a szeptember kapujához közeledve egy felmérés pedig a legutáltabb dolgok toplistáját is összeállította.

Az OFF! megbízásából készített One Poll-felmérésből kiderült, hogy

az emberek legjobban a szúnyogcsípést utálják a nyárban.

A 2000 felnőtt bevonásával készült elemzés során a válaszadók 28 százaléka gondolta úgy, hogy ez a nyári hónapok legfrusztrálóbb része, meglepő módon a hőség és a túlzott izzadás csak a második helyet szerezte meg holtversenyben, egyaránt 27 százalékkal.

A bosszantó rovarokon túl a nyár egyéb komoly fejfájást okozó tényezővel is tele van, ezek közül az egyik legégetőbb probléma pedig a leégés, így az sem meglepő, hogy tízből több mint nyolc ember állította azt, hogy egy szezon alatt több mint kétszer leég, és mindössze a válaszadók 12 százaléka nyilatkozott úgy, hogy sosem pirul meg a napon. Ráadásul az embereket meglehetősen magas arányban zavarja a nyárban az, hogy az izzadságtól ragadóssá válik a bőrük (24 százalékuk), míg egyesek ugyanennyire falra másznak attól, hogy a nyár miatt hatalmas tömegek lepik el a környezetüket.

Ezek miatt nem is csoda, hogy 10-ből több mint heten,

a válaszadók 71 százaléka úgy érzi, hogy ezen szezonális frusztrációk miatt nem tudják kihozni a legtöbbet a nyárból.

Az augusztus 20-i szúnyogok világnapja alkalmából készített felmérés kitért arra is, hogy az emberek a temérdek kellemetlenség – a hőség és a szúnyogcsípések – ellenére is előszeretettel választják a kerti sütés-főzést (34 százalékuk) – a piknikezést, a fesztiválozást, a táborozást. A napfelkelte vagy a napnyugta megnézését pedig egyharmaduk így is bevállalja – emelte ki a New York Post.

Természetesen nagy számban vannak olyanok is, akik gyakran megbánják nyári kalandjaikat, ráadásul a válaszadók 40 százaléka rovarcsípés, míg 35 százalékuk leégés miatt gondolta utólag úgy egy program után, hogy kár volt bevállalni. Közöttük is

élen járnak a Z generáció tagjai, akiknek 66 százaléka válaszolt úgy, hogy a kellemetlen csípések miatt mindig megbánják utólag, hogy elindultak valahova.

A legroszabb dolgok a nyárban:

Szúnyogok Izzadás Hőség Ragadósság Tömeg a környezetünkben Magasabb közüzemi díjak Leégés Magasabb utazási árak Túlzott légkondicionálás Kullancsok

Sokan az internetezésről is lemondanának a szúnyogok miatt

A rovarcsípés láthatóan valóban kiborítja az embereket, az önkéntes résztvevők 49 százaléka ugyanis inkább ácsorogna órákat egy jegypénztár előtt a szabadban, csak azért, hogy a szúnyogcsípést megússza, 44 százalékuk pedig akár egy hónapot is bevállalna közösségi média nélkül a csípésmentes nyár érdekében. Talán ennél is megdöbbentőbb, hogy a válaszadók 41 százaléka ráadásul egyhavi internetezésről is lemondana ezért cserébe.

Nemcsak ezeket viselnék el azonban szívesebben a felmérés résztvevői, 39 százalékuk a munkába való ingázást is kevésbé kellemetlennek ítélte meg, 25 százalékuk pedig még a hétvégi munkavégzésre is igent mondana, ha többet nem csipkednék a szúnyogok nyáron.

És hogy mit vállalnának be inkább a szúnyogcsípés helyett?