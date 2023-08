Tóth Gabi újabb sejtelmes bejegyzést tett közzé közösségi oldalain. Válásának hírét követően hatalmas gyűlöletlavina zúdult rá, és az egész családjára, amelyre most ezzel a poszttal reagálhatott az énekesnő.

Tóth Gabi énekesnő és Krausz Gábor sztárséf augusztus elején jelentették be, hogy elválnak, ami az egész országot megrázta. Azóta rengeteg utálkozó kommentet és levelet is bezsebeltek minden platformon keresztül, de leginkább az énekesnőt érték támadások.

Tóth Gabi testvére, Tóth Vera nemrégiben húga védelmére kelt a családot ért nyugtalanító üzenetek és utálkozások miatt. Az énekesnő úgy fogalmazott: „ha kiutálkodtátok magatokat, akkor most már kérlek, hagyjátok abba!”

Tóth Gabi most erre a gyűlöletlavinára reagálhatott legújabb bejegyzésében, amelyet az Instagram és a TikTok-oldalán is megosztott. A közösségi oldalára feltöltött videóban az énekesnő a kislányát, Hannarózát tartja a kezében, és a háttérben a Follow the Flow Szélcsend című számának egyik részlete hallható, amely így hangzik:

Mikor rám szakad a felhő Túl sok a gyűlölet Körülöttem, mint sűrű erdő De magamban nem tűröm meg Ömlik a kamu a fejemre, mégis Tudom, hogy bűvölet, délibáb – Veszek egy levegőt, és azzal űzöm el.

Mint megírtuk, Tóth Gabi az államalapítás ünnepe alkalmából a Fricska táncegyüttessel együtt lépett fel Hevesen szombat este. A válási botránya óta ez volt az énekesnő első nyilvános szereplése, amelynek kezdete után rögtön szót ejtett a válásáról.

Akkor úgy fogalmazott, „sok támadást kapok, amiért merek önmagam lenni, merek szabadon szeretni és felvállalni magam”.

Előzőleg pedig az is kiderült, hogy a Fricska 29 éves táncosa, Pap Máté Bence miatt mehetett tönkre Tóth Gabi házassága, és a párt már Horvátországban is lefotózták, amint együtt nyaraltak.