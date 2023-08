Gazdag, okos és szexi, mint egy James Bond-film főgonosza

Gulnara Karimovát egykor Üzbegisztán „hercegnőjének” tartották, jelenleg tizenhárom éves börtönbüntetését tölti kenőpénzek elfogadásáért. Üzbegisztán szeretne megkapni minél többet a kb. 760 milliárd forintra becsülhető vagyonportfólióból, amely az offshore számlák és befektetések mellett nagy értékű ingatlanokat is tartalmaz. A svájciak, az oroszok és a franciák után a britek is partnerek most ebben.

Popénekesnő, modell, divat- és ékszertervező, fekete öves dzsúdós, társasági előkelőség, doktori fokozattal is rendelkező diplomahalmozó, Üzbegisztán madridi, majd állandó ENSZ-nagykövete Genfben, külügyminiszter-helyettes, nem utolsósorban pedig a köztársasági elnöki szék várományosa, a szovjet utódállamok legmódosabb női oligarchája, és a világ egyik leggazdagabb asszonya is egyúttal – a 2017-ben elhunyt elnök, Iszlám Karimov elsőszülött lánya, Gulnara kimaxolta, amit nyújtott neki az élet. Kicsit talán túlságosan is.

Máig nem tudni, hogy az akkor még diktátorként regnáló apja és közte mi történhetett, ami kenyértörésig vitte a dolgot, de 2014-ben Karimovát letartóztatták taskenti otthonában, és 2015-ben öt év házi őrizetre ítélte a bíróság – amelyet aztán megszegett, ezért is élvezi most egy büntetés-végrehajtási intézmény vendégszeretetét. Túl szigorú retorzió volt ez az akkor 43 éves, kétgyerekes, addig apjától teljesen szabad kezet kapó nőnek? Vagy a tekintetben túl enyhe, hogy az üzbégek közt a leggyűlöltebb politikai figura volt akkoriban, és olyan szinten űzte a korrupciót, hogy már az apja sem tudta ezt tovább takargatni?

A család egyik tagja sem szegény éppenséggel, de érdekes viszonyítási alap, hogy míg Gulnara a 14. leggazdagabb svájci lakosnak számított akkoriban, addig a szintén az alpesi országban élő húga, a 2018-ig Üzbegisztán állandó UNESCO-nagyköveteként működő Lola Karimova-Tilljaeva és férje csak a 300. helyre fért fel – akiknek egyébként ugyancsak vannak Svájcban és az Emirátusokban is offshore számláik, rajtuk közel 49 milliárd forintnak megfelelő összeggel. Ez a vagyoni különbözet nem abból fakadt, mert annyira hasított volna a taskenti divathéten rendszeresen bemutató ruházati márka.

A pár hónappal ezelőtt napvilágot látott, Who enabled the Uzbek princess? (Ki hatalmazta fel az üzbég hercegnőt?) című 70 oldalas jelentésben szerepel többek közt az is, hogy milyen vagyonelemeket vár tárt karokkal az üzbég kormány attól a tizenkét államtól, ahol Karimova a kenőpénzeket parkoltatja offshore számlákon vagy luxusingatlanokban. A részletes jelentés megrendelője a 2021-ben alapított Freedom for Eurasia nevű független emberi jogi szervezet, amely a volt szovjet tagköztársaságok korrupciós ügyeit igyekszik feltárni.

A háború és a szankciók hozták el az áttörést

A Brit Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében a közelmúltban a Serious Fraud Office nevű korrupcióellenes hivatal lefoglalta a lefolytatott vizsgálat alapján Karimovához köthető brit, átszámítva összesen közel 9 milliárd forintot érő ingatlanokat. A hatóság szerint 2004–2012 közt Karimova több brit, köztük offshore paradicsomokban – mint Gibraltár vagy a brit Virgin-szigetek – bejegyzett cégén keresztül több százmillió dollárra tett szert annak köszönhetően, hogy különböző telekommunikációs társaságoknak, politikai befolyását latba vetve, kenőpénzekért, korrupciós eszközökkel segített bejutni a 35 milliós üzbég piacra.

A brit hatóság az Üzbég Legfelsőbb Bírósággal együttműködve járt el, így keresetet nyújthattak be az egykor Közép-Ázsia legbefolyásosabb asszonyának tartott Karimova és volt férje, Rusztam Madumarov ellen is – utóbbi ugyanis bizonyíthatóan számos esetben szolgált az üzletasszony strómanjaként. A francia és az orosz hatóságok már korábban lefoglalták az országban lévő ingatlanokat, és a svájci illetékesekkel is megállapodott a számlák zárolásáról az üzbég állam.

A britek Ukrajna megtámadása után aktivizálták magukat az ilyesféle ügyekben, az orosz oligarchák brit vagyonának átvilágítása más nemzetiségű, sejthetően korrupciós tevékenységből meggazdagodó vállalkozókat is célponttá tett. A több mint 20 millió font értékű három ingatlan legértékesebb eleme a több mint 18 millió fontot érő, kastélynak is beillő villa Surrey-ben, de nem lekicsinylendő a két elegáns ház sem a menő, londoni Belgravia városrészben. Ez azért is nagy előrelépés, mert jelenleg az üzbég igazságügyi minisztérium közlése szerint eddig csupán 46 milliárd forintnyit sikerült megszerezniük Karimova óriási vagyonából az érintett államok segítségével.

A brit vagyon csak a jéghegy csúcsa

A Freedom for Eurasia a Karimova-ügyet úgy jellemzi, hogy ez a valaha volt egyik legjelentősebb korrupciós bűncselekmény sorozat világon, a kenőpénzből vett ingatlanok összértékét 84 milliárd forintra becsülik. Karimovának minden képessége megvolt ezt összehozni, ahogy a volt brit taskenti nagykövet, Craig Murrey mondja, Karimova egy ördögi csomagot kapott:

gazdag, okos és szexi, olyan benyomást keltett élőben, mint egy James Bond-film női főgonosza.

A jelentés szerint Karimova 2007-től kezdett el kirívó összegeket kapni különböző távközlési vállalatoktól, amelyek be akartak lépni az üzbég piacra. Az orosz MTS mobilszolgáltató közel 100 milliárd forintot fizetett ki neki két részletben, és ugyanennyit keresett két másik társaságtól is, 2,5 év alatt tehát közel 200 milliárd futott be hozzá ezekkel a „megbízásokkal”, a megannyi francia és brit luxusingatlan mellett jutott belőle így egy 17 milliárd forintot érő magánrepülőgépre is.

Kérdéses, hogy így utólag megérte-e a szereplőknek, hiszen a társaságoknak 700-800 millió eurós vagy dolláros büntetéseket kellett végül fizetniük, és Karimova is hajlott az alkura. A jelenlegi államelnök – aki apja alatt a miniszterelnöki posztot töltötte be – ugyanis nyilvánosságra hozta, hogy a dúsgazdag üzletasszony írt neki a börtönből, hogy hajlandó lenne 240 milliárd forintnak megfelelő összeget fizetni, ha lezárják az ügyét. Úgy látszik, van, aki soha nem változik.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Pascal Le Segretain/amfAR12/Getty Images for amfAR)