A videót egy 24 órán át elérhető Insta-sztoriként töltötték fel csütörtök este, és az látható rajta, amint a Petőfi-hídon Budáról Pest irányába haladt a zenész a Mercedesével, mellette pedig egy másik sofőr hajtott el egy BMW-vel.

Ezek a BMW-sek, gyerekek! 130-cal, döbbenet! Ki ez?

– mondta L.L. Junior a videó közben, majd gondolta, megmutatja, ki is az igazi vagány, így bár a másik sávban, de beérte az autóst. A volán mögött nem más, mint G.w.M ült, aki jóbarátja, sőt talán rokona is a másik zenésznek. A videóban L.L. Junior arról is megkérdezte a rajongókat, hogy szerintük melyik autó a jobb a kettő közül.

Bár a G.w.M-rajongók és az L.L. Junior-rajongók nagyon örülhettek a videónak, a rendőrség már kevésbé.

Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság a videó alapján hivatalból indított eljárást, melynek keretében vizsgálják a felvétel tartalmát

– írta a rendőrség a 24.hu-nak. Mindebből arra lehet következtetni, hogy felmerült a gyorshajtás gyanúja a felvétel alapján, amelyen valóban látszik, hogy mindkét autó nagyon gyorsan haladt.

L.L. Junior az Instagramján már reagált is a rendőrségi vizsgálat hírére. Egy újabb Insta-sztoriban viccelődve azt írta, hogy a rendőrségnek mindkét autó, a BMW és a Mercedes ugyanúgy tetszett.