Béres Anett elárulta, miért vett részt az életveszélyes teaszeánszon

Júliusban éppen egy éve vett részt ayahuascatea-szeánszon a siklósi erdőben a ValóVilág című realityműsorból ismert Béres Anett. A főzet olyan látomásokat okozott nála, hogy azt érezte, menekülnie kell, így az erdőbe szaladt, ahol baleset érte.

Miközben a fák között bolyongott, egy magaslesre is felment, ahonnan leesett, és eltörte az egyik gerinccsigolyáját, illetve a sarokcsontját. VV Anett az esettel kapcsolatban korábban azt nyilatkozta, magát a sátánt látta, és az erdőben fekve azt gondolta, eljött a vég. A történtek után műtétek sora következett, és jelenleg is tart a rehabilitáció.

A Bors egy évvel az eset után arról kérdezte Béres Anettet, miért döntött úgy, hogy részt vesz a spirituális teaszeánszon.

– ismerte el Béres Anett, aki arról beszélt, akkoriban nem mert kilépni mérgező párkapcsolatából, holott minden vágya volt, hogy családot alapítson.

Az elsődleges ok, amiért elmentem arra a szertartásra, az volt, hogy mindennél jobban szerettem volna saját családot alapítani és gyermeket szülni

– mondta Béres Anett. Hozzátette, ezek a vágyak átléphetetlennek tűnő akadályba ütköztek, ugyanis beleragadt egy olyan párkapcsolatba, amelynek nem volt jövője.

„Az akkori párom, akivel hét éven át voltunk együtt, egyáltalán nem szeretett volna tőlem gyereket, és hát bár kétszer is eljegyzett, sosem adta jelét annak sem, hogy valaha szeretné, hogy a felesége legyek. Persze nagyon sokáig hitegetett és manipulált, de egy ponton túl már tudtam, hogy csak az időm megy mellette, és sosem lesz teljes az életem, ha vele maradok. Igazából azt reméltem, hogy a szertartáson meglátom a kiutat ebből az életből, és végül ha nem is úgy, ahogyan azt gondoltam, de megkaptam a választ. Hatalmas pofon volt ez önmagamtól önmagamnak, de felébresztett” – mondta VV Anett.

A realitysztár elmondta, balesete után bőven volt ideje gondolkodni, így rájött, saját maga okozza a boldogtalanságát.

Ráébredtem, hogy alapvetően csodálatos is lehetne az életem, hiszen fantasztikus családom van, igaz barátok vesznek körül, és igazán kiteljesedhettem a munkámban is, amit imádok, és amiben sikeres is vagyok