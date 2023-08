Megszólaltak Opitz Barbiék a náluk történt balhéról

Vasárnap este akkora balhé volt Opitz Barbiéknál, hogy a rendőrség is kivonult az énekesnő VII. kerületi lakásához. A fiatal pár most elmesélte, mi történt pontosan azután, hogy a lány anyja nekiesett Serleg Albertnak.

Mint megírtuk, akkora veszekedés tört ki vasárnap este Opitz Barbi VII. kerületi lakásában, hogy a szomszédok a rendőrséget is riasztották. Az énekesnő édesanyja ugyanis berontott az albérletbe, és egyből nekiesett a lány barátjának, Serleg Albertnak.

A hatalmas balhéról a pár kedden délután szólalt meg először. Serleg Albert testét mindenhol sebek borítják, és állítása szerint annyira sokkolták a történtek, hogy alig tud beszélni róla.

Elmondása szerint éppen moziba készültek, és Opitz Barbi édesanyját várták, hogy megsétáltassa a lánya kutyáját. Amikor azonban az asszony megérkezett, átviharzott a szobán, és nekiesett Serleg Albertnak.

Tépett és karmolt, ahol csak ért, minden szó vagy magyarázat nélkül. Teljesen lesokkolódtam, először azt sem tudtam, mi történik. Később, mikor kicsit felocsúdtam, igyekeztem megfogni az édesanyját és kitenni valahogy a házból. Nem emelnék soha nőre kezet, most sem tettem, de valahogy meg kellett oldanom a helyzetet, főleg, hogy közben észrevettem, hogy egy kés is van a táskájában

– mesélte a Blikknek. A pár több képet is küldött a lapnak a fiú testét borító sebekről.

Opitz Barbi azt mondta, nem tudja hová tenni édesanyja viselkedését. Elmondása szerint az asszony gyakran megy át hozzájuk, hogy megsétáltassa a kutyát.

„Amikor Albi itthon van, mindig jelzem neki, ilyenkor én viszem ki a kutyust. Most is írtam neki egy SMS-t, hogy nem vagyok egyedül, ezért is lepett meg, amikor beviharzott a lakásba” – fogalmazott az énekesnő.

Rettenetes érzés volt az édesanyámat és Albit egy ilyen szituációban látni, még most sem tértem magamhoz, de Albi sem. Anyuval azóta nem beszéltünk, mindössze annyit írt, hogy reméli, jól összekarmolta Albertet

– tette hozzá.

A BRFK korábbi közleménye szerint a VII. Kerületi Rendőrkapitányság egy középkorú nővel szemben zaklatás és súlyos testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást.

Serleg Albert azonban úgy fogalmazott, hogy egyáltalán nem érzi könnyűnek a sebeit, amik szó szerint mindenhol beborítják a testét: az arcán, a kezén, a karján, a nyakán, a hátán és még az oldalán is vannak.

Én még ilyet nem is éltem át…

– fogalmazott a fiú.