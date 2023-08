Király Viktorék nem tudták megmenteni házasságukat

Király Viktor és kedvese, Virág Anita három évig alkottak egy párt, a külső szemlélőknek pedig minden tökéletesnek tűnt. Tavaly kezdődtek a problémák, amikor is Virág Anita külön költözött férjétől és kisfiukat, Kolent is magával vitte. A különélés alatt is szerveztek közös programokat és utazásokat, hogy helyre hozzák kapcsolatukat, de a jelek szerint ez nem sikerült a sztárpárnak.