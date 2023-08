Igazi, hamisítatlan fricskára készül Krausz Gábor

Talán elcsépeltnek hangzik egy újabb fricskás cím, de jelen esetben tényleg erről van szó, úgy hírlik ugyanis, hogy a Dancing with the Stars következő évadában felbukkanhat majd Krausz Gábor séf is, aki állítólag szóban már meg is egyezett a műsorkészítőkkel.

Talán már nem is lenne rá szükség, hogy összefoglaljuk, mi minden is történt eddig Tóth Gabi és Krausz Gábor válását illetően – hiszen tízmillió futballszakértő után most már ugyanennyi válásspecialistánk is van –, de azért röviden nézzük meg, mit érdemes tudni erről a szomorú véget ért kapcsolatról.

Augusztus elején robbant a bulvárbomba, amikor Krausz Gábor közösségi oldalán váratlan bejelentést tett válásáról. Nem sokkal később kiderült, hogy az énekesnő egy másik férfi oldalán lelt újra boldogságra. Új kapcsolatukra akkor jöttek rá a rajongók, amikor Tóth Gabi egy ártatlannak tűnő kommentet hagyott a Fricska táncegyüttes Instagramján. Időközben Krausz Gábor magához költöztette közös lányukat, Hannarózát, majd Tóth Gabi nevet változtatott.

Táncos műsorban szerepelhet Krausz Gábor

De nézzük az új fejleményeket. A Blikk információi szerint Krausz Gábor egy igazi, hamisítatlan fricskára készül, ugyanis állítólag a séf a Dancing with the Stars készítőivel tárgyal, és közel áll ahhoz, hogy szerződjön a táncos műsor készítőivel. A dolog pikantériáját az adja, hogy a séf korábbi kedvese, Tóth Gabriella énekesnő több szálon is kötődik a táncművészet művelőihez.

Egyre valószínűbb, hogy Krausz Gábor a Dancing with the Stars egyik versenyzője lesz: szóban már meg is egyeztek, de persze csak akkor lesz biztos a szereplése, amikor megszárad a tinta a szerződésén. Az viszont biztos, hogy ennél elegánsabb visszavágást nem is lehetne elképzelni

– árulta el a lap informátora, aki szerint a műsor készítői már azt is kitalálták, ki lesz Krausz Gábor hivatásos táncos párja. Kitért arra is, hogy a magas szakmai színvonal mellett arra is nagy hangsúlyt fektetnek a műsor készítői, hogy minél dekoratívabb hölgyet találjanak Krausz Gábor mellé.

A névtelenül nyilatkozó személy szerint a séf arra is vágyik, hogy levesse magáról a „Tóth Gabi exe” szerepkört, szeretné megmutatni, hogy egyedül is képes nagy dolgokra. Emellett állítólag a pénz is komoly vonzóerő lehet Krausz Gábor számára új életének elkezdéséhez.

A portál kereste a TV2-t is a pletyka miatt, de a csatorna türelmet kért.