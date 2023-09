Újra szakíthatott párjával Opitz Barbi

A fiatal énekesnő családja és a lány választottja között már régóta tart a rossz viszony, azonban most úgy tűnik, hogy vége a viaskodásnak. Opitz Barbi egy 24 óráig elérhető Instagram-bejegyzésben közölte, hogy ezennel lezárja a kapcsolatát a fiúval.

Hivatalosan is lezártam Alberttel a »kapcsolatunkat«. Sajnos több megalázást már nem bírok el, sokáig tűrtem, de elég volt. Sajnos, aki két napig se tartja az ígéreteit, az már számomra vicc kategória. Ebből az a tanulság, hiába adok valakinek tíz új esélyt, úgyse változik meg

– posztolta ki az énekesnő a hivatalos Instagram-oldalára, amit a Blikk vett észre. A bejegyzés azonban azóta már nem elérhető.

A lap nemsokkal később elérte az érintetteket, és kiderült, hogy a szakítás nem tartott néhány percnél tovább.

Együtt vagyunk, minden rendben van már, egy perc volt az egész

– fogalmazott Serleg Albert.

Mint megírtuk, hatalmas balhé volt Opitz Barbiéknál vasárnap este. A magyarországi X-Faktor hatodik szériájának győztese párjával, Serleg Alberttel tartózkodott otthon, amikor váratlanul megjelent az énekesnő édesanyja lakásuknál.

Miután Opitzék ajtót nyitottak, a szomszédok szerint elszabadult a pokol. A nő Serleg Albertre volt mérges, akinek neki is ment. Az egyik szomszéd szerint anya és lánya ordítoztak egymással, majd úgy látták, az anyuka kést is rántott. A fiú testét azóta is sebek borítják, és a nő ellen rendőrségi eljárás is indult.

Nem ez az első alkalom, hogy az énekesnő és Serleg Albert szakítottak. Opitz Barbi legutóbb júliusban jelentette be hasonló módon a kapcsolatuk végét. Akkor azonban hamar megoldódhatott a két fiatal közötti nézeteltérés, mert Opitz nem sokkal később eltűntette a szakításról szóló bejelentést, és helyette egy olyan fotót posztolt, amelyen szerelmesen ölelkezik a fiúval.