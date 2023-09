Bejött a TV2 stratégiája, Majkáék megverték Curtisék műsorát

Úgy tűnik, valóban kemény csata várható a két kereskedelmi csatorna között ősszel, az RTL és a TV2 is egy csomó műsorral készül a szezonra, amelyek közül a hétvégi show-műsorok már a hó elején elstartoltak. A szombat esti nézettség mindig is kritikus pontja volt a küzdelemnek, amelyben korábban az X-Faktort nem sikerült lenyomnia a TV2-nek, idén azonban a 11 évadot megélt tehetségkutatót az RTL lecserélte a The Voice-ra, amelynek legyőzésére láthatóan mindent bevet a konkurencia.

Elsőként Majoros Péter Facebook-posztjából lehetett értesülni arról, hogy szeptember második hétvégéjén a TV2 esti show-műsorait többen választották, mint az RTL kínálatát. Majka öröme érthető, a TV2-n futó Sztárban sztár leszek! ugyanis, amelynek egyik mesteresként is ismerheti a közönség a rappert, szeptember 8-án megmérkőzött az RTL-en látható The Voice-szal.

Mindkét műsor múlt hétvégén indult, de a Sztárban sztár leszek! akkor még csak vasárnap került képernyőre, és a The Voice-szal szemben a Szerencsekerék VIP-et vetette be a TV2, ami önmagában nem bizonyult elegendőnek a győzelemhez. A nézettségi adatok viszont kétségtelenül alátámasztották, hogy a Sztárban sztár leszek!-re sokan kíváncsiak, így elérkezettnek látták a pillanatot arra, hogy a két műsor ugyanazon a napon, azonos idősávban is megmérkőzzön. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója egy korábbi interjúban az eredményeket értékelve az Indexnek úgy fogalmazott:

A Sztárban sztár leszek!-et nagyságrendekkel többen választották, mint a The Voice-ot. Nyilvánvalóan nem ugyanazon a napon kerültek képernyőre, viszont mi a fair play hívei vagyunk, ezért szombaton este megküzd a két műsor egymással.

A második hétvégén így a Sztárban sztár leszek! szombaton és vasárnap is képernyőre került, és hogy semmit ne bízzanak a véletlenre, csütörtökön egy újabb műsorváltoztatással az adás kezdetét fél órával a The Voice indulása elé tette be TV2 csapata. Szeptember 9-én este már 19:30-kor elkezdődött a Sztárban sztár leszek!, majd rögtön ezután, 21.50-től a Szerencsekerék VIP újabb epizódjával igyekezett megtartani a nézőket a csatorna.

A stratégia pedig bejött: Majka friss posztja, illetve a TV2 közleménye szerint a csatorna nem csupán heti átlagban volt a legnézettebb, hanem a hét minden egyes napját is a TV2 nyerte az RTL-lel szemben, mindhárom kiemelt korcsoportban, főműsoridőben és teljes napon egyaránt. Értékelésük alapján a hétköznapok sikerének kulcsa a szeptember 4-én, hétfőn indított Séfek séfe volt, míg a hétvégi kimagasló eredmények elérésében a szombaton és vasárnap este képernyőre került Sztárban sztár leszek! 4. évadának, valamint a vasárnap debütált Mutasd a hangod! címmel futó új zenés show-műsornak volt kiemelkedő szerepe. A közleményük szerint mindhárom műsor mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora lett.

Hozzátették: mindamellett, hogy a hétvégi show-műsorok mindegyike mindhárom kiemelt korcsoportban a heti toplista első 5 helyének valamelyikén végzett, a teljes hét legnézettebb műsora mindhárom kiemelt korcsoportban a Sztárban sztár leszek! vasárnapi adása lett, de mind szombaton, mind vasárnap az adott nap legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban.

A műsorok nézettségének alakulása több szempontból is érdekes lehet. Egyrészt mosolyt csalhat az ember arcára, hogy a két csatorna egymással szemben futó produkcióiban Majkát és Curtist is szembeállították, másrészt, ha megnézzük a formátumokat, illetve hogy azok milyen eszközökkel és milyen igényekre fókuszálnak, valahol kaphatunk egy képet arról, hogy azok többsége, akik ma Magyarországon leülnek a tévé elé, valójában mit várnak a televíziózástól. Per pillanat úgy tűnik, celebek tömkelegét, bohóckodást, vidámságot, ami – hiába vált ki sokakból ellenérzést – jelentheti akár azt is, hogy mások szerencsétlenkedésein gúnyolódnak vagy nevetnek a műsor arcai. Ezekben a műsorokban nincsenek nagy megfejtések, nem igényel különösebb koncentrációt, hogy valaki végigkövessen egy-egy évadot, de nem is akarnak többet nyújtani a könnyed szórakoztatásnál.

Hétvégén ismét folytatódik a harc – meglátjuk, hogy alakul a továbbiakban a verseny, elvégre még hónapokig tartanak ezek a műsorok, és közben még érkeznek más formátumok is a képernyőre mindkét csatornán.