Nick Vujicic videóban üzent Mészáros Lőrincnek

A világhírű motivációs előadó egy személyes hangvételű videóüzenetet küldött Mészáros Lőrincnek. A magyar üzletember felesége, Várkonyi Andrea közösségi oldalán osztotta meg a felvételt, ahol Vujicic köszönetet mondott nekik azért, hogy az alapítványuk segítségével előadásokat tarthatott.

Hi Lőrinc, I love you so much

– fogalmazott az influenszer a videóban.

A karok és lábak nélkül született motivációs tréner azt is hozzáteszi, hogy most nem tudott találkozni Mészáros Lőrinccel, de reméli, hogy legközelebb sor kerülhet rá. A felvétel végén már magyarul is hangsúlyozza: „Szeretlek”.

Várkonyi Andrea az Instagram-oldalán megosztott videóhoz azt írta, hogy nagyon jólesett nekik Nick Vujicic üzenete. A televíziós műsorvezető megköszönte, hogy a motivációs tréner „erőt ad másoknak”.

Vujicic fontosnak nevezte az alapítvány támogatásait

Nick Vujicic karok és lábak nélkül született motivációs tréner a csütörtöki V. Budapesti Demográfiai Csúcson tartott előadást.

Mint írtuk, a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló szervezete, a Pro Filii Alapítvány és a Nem Adom Fel Alapítvány segítségével magyarországi és határon túli nagyvárosban is előadást tarthatott Nick Vujicic.

A kezek és lábak nélkül született Nick Vujicic saját életpéldáin keresztül beszélt a különböző fokban sérült hármas ikreknek és a gyermekeket egyedül nevelő édesanyának arról, hogy minden ember életében van „fent” és „lent”, de a legsötétebbnek hitt pillanatokban sem szabad feladni a reményt.

A beszélgetés után Tóth Krisztina főtitkár bemutatta a Pro Filii Alapítvány eddigi tevékenységét Nick Vujicicnek, aki rendkívül fontosnak nevezte az alapítvány támogatásait és programjait, amivel több tízezer rászoruló gyermeknek és családnak nyújtanak segítséget.