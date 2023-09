Itt a bejelentés, indul az Ázsia Expressz új évada

Ahogyan arról az Index is beszámolt, újra képernyőre tűzi népszerű kalandreality-műsorát, az Ázsia Expresszt a TV2. Idén rendhagyó módon azonban nem Ázsiában, hanem az amerikai kontinensen vívtak meg egymással és az elemekkel az ismert személyiségek, a kontinensváltás miatt pedig a műsort részben át is nevezték: Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát címmel kerül majd adásba az új évad, mostantól pedig már az sem titok, hogy a celebpróbáló belga formátum új „futama” rendhagyó módon egy premierhétvégével indul:

október 7-én és 8-án is lesz Ázsia Expressz, ezt követően hétköznaponként a Tények Plusz után követhetik nyomon a nézők a szereplők küzdelmeit.

A műsor indulását egy sajtótájékoztató keretében hétfőn jelentette be Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója. Az eseményen az új széria már korábban bemutatott szereplői is részt vettek – idén

Kucsera Gábor és Tóth Dávid;

Kempf Zozo és Pető Brúnó;

Hegyes Berci és Vágner Fanni;

Nagy Alekosz és Varsányi Réka;

Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka;

Sipos F. Tamás és fia, Dani;

valamint Kecskés Enikő és Kafiya Rea Milla modellek

vállalkoztak arra, hogy a műsorvezető, Ördög Nóra irányításával megküzdenek a 10 milliós fődíjért.

A játékosok útja március végén Mexikóban indult, április közepén pedig az Index is csatlakozott az akkor épp Guatemalában forgató csapathoz, ahol bepillantást nyerhettünk abba, milyen kemény meló összerakni egy olyan televíziós műsort, amelynek folyamatos mozgásban veszik fel a jeleneteit. A helyszínen a csatorna kiemelt kreatívproducere, Katona Andor több részletet is elárult a műsor gyártásának menetéről, de a saját szemünkkel is meggyőződhettünk arról, mit jelent összerakni egy olyan realityt, amit folyamatos mozgásban vesznek fel – negyven fokban.

