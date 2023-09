Szoboszlai Dominik három éve jött össze Gécsek Fanni teniszezővel. Minderre először egy TikTok-videóból lehetett következtetni, később viszont megerősítették, hogy összejöttek. A következő évben a bulvársajtó arról írt, hogy „lángol a szerelem” köztük.

Ez így is lehetett – egészen mostanáig. Nemrég ugyanis Gécsek Fanni és Szoboszlai Dominik közösségi oldalairól is

törölték az össze közös fotójukat.

Ebből arra lehet következtetni, hogy véget érhetett a kapcsolatuk. A szakításról azonban egyik fél sem nyilatkozott egyelőre.

Kikövették egymást az Instagramon, de szeptember elején még minden rendben lehetett

Az Instagramon az is látható, hogy mindketten kikövették egymást, tehát nemcsak a fotók tűntek el.

Gécsek Fanni utolsó Instagram-posztja a törlés után egy olyan fotó lett, amelyen a diplomáját ünnepelte szeptember 1-jén.

A POSZT ALATT TOVÁBBRA IS LÁTHATÓ SZOBOSZLAI DOMINIK KOMMENTJE.

A focista mindössze annyit írt a bejegyzés alá egy szívecske emojival együtt, hogy „Easy”, vagyis hogy barátnője simán megszerezte a diplomát. Egy másik, augusztus 29-i poszt alatt szintén megtalálható a focista kommentje: Szoboszlai Dominik az alá mindössze három szivecskés emojit tett.

Az Insta-kikövetés ellenére Gécsek Fanni egy jó ideig még továbbra is találkozni fog a Szoboszlairól készült Instaposztokkal, ugyanis azokban rendszerint megjelölik az ő Instagram-oldalát is (így történt egy órával ezelőtt is egy olyan fotónál, ami Szoboszlairól készült edzés közben).

A külföldi sajtó így cikkezett róluk

A sztárpár egyébiránt sokat szerepelt a külföldi (elsősorban brit) sajtóban is. Szoboszlai barátnője iránt akkor nőtt meg az érdeklődés, amikor a labdarúgó idén nyáron eligazolt a brit topliga egyik legjobb csapatába, a Liverpoolba, ahol azóta is csúcsformában játszik.

A Daily Mail például július elején egy külön cikket közölt arról, hogy kicsoda Gécsek Fanni, és azóta a bulvársajtó figyelmének középpontjába kerültek. Legutóbb például már arról is cikket írt a brit bulvársajtó, hogy Szoboszlai barátnője lájkolt egy másik labdarúgót megtrollkodó posztot a közösségi médiában.