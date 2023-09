A pályán kívül is ütősek a női teniszdresszek

Nem csak a salakon és a füvön, a hétköznapi viseletek terén is hódítanak a teniszdresszek – azaz a rövid szoknyák, a galléros pólók. a hosszú szárú fehér zoknik és a sportcipők. De mégis mi lehet a népszerűségük kulcsa, és mely világmárkák csaptak le már most a trendre?

Hiába ért véget már a világszerte a még a sportkedvelők körén kívül is ismert wimbledoni tenisztorna, vagy éppen a US Open küzdelmei, azonban továbbra sem tűnik úgy, hogy erről mindenki tudomást szerzett volna – ugyanis töretlenül hódítanak a hétköznapi viseletek terén és a világmárkák körében a női teniszdresszek.

A Tenniscore névre hallgató trend sikerének a kulcsa az lehet, hogy egyedülálló módon kombinálja a divatot és a funkcionalitást.

A divattrend a teniszből merít inspirációt, a sportos stílust pedig vintage elemekkel ötvözi, létrehozva egy olyan stílust, amely egyben tényleg divatos és praktikus is.

A trend legnépszerűbb darabjai kétségkívül a rövid, de elegáns megjelenést nyújtó szoknyák, vagy férfiak esetében az egyszínű rövidnadrágok, a magas szárú, fehér zoknik, a sportcipők, a galléros pólók, sőt a vintage befolyása miatt a kötött pulóverek is.

Ezek sikerét látva a világmárkák sem bújtak meg sokáig a sarokban, és több nagy brand is elkezdte megtervezni és piacra dobni saját, tenniscore kollekcióját, amely

a kora őszi időszak egyik legmeghatározóbb trendje lehet.

A KITH például partnerséget kötött a teniszvilág legnépszerűbb márkájával, a Wilsonnal, hogy a jellegzetes márkát bevezesse az utcai ruházati piacra.

Akárcsak a Nike, amely júniusban 40 év után visszahozta a tenisz történetének egyik legnagyobb ikonjának, John McEnroe-nak a Mac Attack elnevezésű teniszcipőjét – azt a cipőt, amelyet a 80-as években a pályán hordott. A teniszdivat felemelkedésének ráadásul egyik legláthatóbb jele a Lacoste újjáéledése, amely a sportágban és a hétköznapi divatban is újra egyre népszerűbb.

A teniszt mindig is az eleganciával társították. Az elmúlt években a sportág befolyása a divatban felgyorsult. A tenisz világa által ihletett darabokat ma már a hétköznapi viselet részeként hordják

– magyarázta Catherine Spindler, a Lacoste vezérigazgató-helyettese a New York Postnak.

Számokban is kifejezhető a megnövekedett kereslet

A fogyasztói magatartást vizsgáló Circana szerint a koncepció iránti érdeklődés növekedése nem csupán egy TikTok-trend, hanem számokban is kimutatható.

A kutatócég szerint a teniszruházat értékesítéséből származó árbevétel az Egyesült Államokban 15 százalékkal nőtt 2022 és 2023 júniusa között, míg 38 százalékkal emelkedett a három évvel ezelőttihez képest. A teniszcipők eladása 21 százalékkal nőtt az előző évhez, és 37 százalékkal a 2020-as eladásokhoz képest.

A teniszruházat egyben sportos és elegáns mivolta miatt helyet kapott a fogyasztók ruhatárában a koronavírus-járványt követően, mivel a pandémia alatt mindenki igyekezett a legkényelmesebb ruhadarabokra váltani, ha már többnyire a négy fal közé szorult. Ráadásul megfigyelhető az is, hogy a sportos ruhák, szoknyák és más tenisz-ihletésű ruházati cikkek sokoldalúsága éppolyan hatással van az eladásokra, mint maga a sport és a sportsztárok

– mondta Kristen Classi-Zummo, a Circana ruhaipari elemzője.

Míg a divatot határozottan maga a tenisz ihlette, a popkultúra is óriási hatással volt a trendre. A sport és a divat metszéspontja ugyanis a sportolókban is megszemélyesül, mint például a Lacoste nagykövetei, Novak Djokovic és Daniil Medvegyev, vagy éppen Serena és Venus Williams, akik egyaránt a divatot is diktálják sportsikereik mellett.

Szinte minden generáció és testtípus esetében működnek ezek a darabok. A sportruházatot viselő nagy sztárok mindenütt azt az érzést keltik az emberekben, hogy ezekben az egyszerű, sportcuccokban is jól lehet kinézni, ez pedig illeszkedik az átlagemberek lehetőségeihez, már ami a ruházkodást illeti

– vélik a Modacable divattrend-előrejelzői.