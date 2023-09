Kísértettörténetek miatt tarolt le egy házat Kevin Bacon a saját birtokán

Kevin Bacon felidézte, hogy a nyolcvanas évek elején akarta megvenni barátnőjével a connecticuti farmot, hogy lovakat tartsanak rajta. A telek tulajdonosa azonban nem akarta azt eladni neki, mivel a telken állt egy ódon ház, amiben a tulaj gyermekkorát töltötte.

Az eladástól ódzkodó tulajdonos azonban nem az érzelmi kötelék, hanem egy sokkal bizarrabb indok miatt utasította el a színészt: hosszas huzavona után ugyanis elárulta, hogy az ütött-kopott ház kísértetjárta.

Nem adhatom el neked, mert kísértetjárta, és attól tartok, hogy megszállnak téged és komoly károkat okoznak

– idézte fel a farm tulajának szavait Bacon.

A színésznek végül sikerült megegyeznie a tulajdonossal, de csak azzal a kikötéssel, hogy egy hónapon belül le kell rombolnia a félelmetes házat. Ez a szerződésbe is belekerült.

Kevin Bacon azt is elárulta a The New York Post által szemlézett adásban, hogy azóta sem tapasztalt semmilyen természetfeletti jelenséget a farmon. Persze ki tudja, mi történt volna, ha megszegi a szerződést és beköltözik a tiltott épületbe?