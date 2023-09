Istenes Bencét megint felismerhetetlenre pofozták

Két hét múlva indul az RTL Sztárbox című műsora, amelyben ismert emberek küzdenek meg egymással a ringben.

Istenes Bence már hetek óta masszívan készül a megmérettetésre, és több alkalommal szerzett az edzések alatt kisebb-nagyobb fejsérüléseket – korábban például egy hatalmas duzzanat nőt a szeme fölé.

A műsorvezető most újabb fotókkal dokumentálta a szó szerint vérre menő edzéseket Instagramon, melyeken ezúttal bedagadt, erősen vérző orral látható. És ahogy eddig, most sem szegte kedvét a fizikai fájdalom, és továbbra is nagyon várja, hogy a közönség szeme láttára verhessék el egymást társaival a ringben.

„Elkezdődött a második edzőtáborunk. Köszi a mai kesztyűzést, örülök, hogy ilyen emberektől tanulhatok. Élesedik a helyzet, már csak pár hét és harcolunk... Napról napra jobban várom!” – írta Istenes a poszthoz.

Istenes Bence a Sztárbox középsúlyú férfi versenyzői között küzd majd Frohner Fecó, ifj. Schobert Norbert, Józan László, Kabát Péter, Kállay-Saunders András, Molnár Áron és Rácz Jenő mellett.