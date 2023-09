Meglepő kutatások születtek a felnőttek nevetéséről

Ahogyan a sokszor hangoztatott mondás is tartja, a nevetés a legjobb gyógyszer, amely nem csak az életünk nagy részére, de a munkamorálunkra is jó hatással lehet. A kutatások szerint ugyanis a humor növeli a teljesítményt és az elkötelezettséget is. Persze a munkahelyi poénkodásban is vannak íratlan szabályok, és át nem lépendő határok.