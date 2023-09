Eminem ronggyá keresi magát, de nevelt lánya nem kér a pénzéből

Eminemnek egy vér szerinti gyermeke van, a jelenleg 27 éves Hailie Jade, akiről már vagy húsz dalában rappelt, viszont mellette két fogadott lányt is felnevelt. Egyikük a 20 éves Stevie Laine, másikuk pedig a 30 éves Alaina Marie. Előbbi a rapper exfeleségének, Kimberly Scottnak a korábbi kapcsolatából született, utóbbi pedig exneje ikertestvérének, Dawn Scottnak a gyermeke. Scott a 90-es években kábítószer-függőséggel küzdött, és képtelen volt gondoskodni Alaináról. Eminem és egykori felesége, Kimberly úgy döntöttek, magukhoz veszik a kislányt, akinek anyját 2016-ban holtan találták, a halálát herointúladagolás okozta.

A 30 éves Alaináról korábban a testvére, Hailie podcastjének, a Just a Little Shadynek egyik adásából lehetett többet megtudni. Igazi könyvmoly hírében áll, aki egy könyvklubot is indított a koronavírus-járvány idején, amikor temérdek szabadideje lett. 18 éves korában költözött el a családi házból, és több egyetemre is járt. A művészettől kezdve a fodrászatig tanult sok mindent, majd az Oaklandi Egyetemen kommunikációs diplomát szerzett. A podcastben emellett azt is kifejtette, újra vissza szeretne ülni az iskolapadba, hogy átnyargaljon a szépségiparra. A legújabb hírek szerint ez meg is történt, illetve az szintén bebizonyosodott, hogy Eminem bankszámláján hiába csücsülnek milliárdok, Alaina a saját lábán akar megállni.

Nem kér a pénzéből

A jelenleg Michiganben élő Alaina a testvére podcastjében már kifejtette, hogy olyan környezetben nőtt fel, ahol az oktatás az egyik legfontosabb dolog – ő lett egyébként az első a családból, aki elvégezte az egyetemet. Eminem és volt neje olyan értékeket adtak át neki, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy rálépjen az önmegvalósítás útjára. A Sun információi szerint a rapper lánya mindent meg is tesz annak érdekében, hogy megvalósítsa álmait, mivel azt követően, hogy elvégzett egy négy hónapos kurzust, egy szépségszalonban vállalt munkát. Úgy tudni, kozmetikai kezeléseket végez, például arckezelést, kémiai hámlasztást és gyantázást.

Korábban recepciósként dolgozott, így nagy változást jelenthet számára a szépségiparba való betörés. Egy forrás szerint Scott nagyszerű kapcsolatot ápol az ügyfelekkel, és bár kerüli a rivaldafényt, már 110 ezer követője van az Instagramon. Valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy annak ellenére, hogy édesapja a becslések szerint 260 millió dolláros – jelenlegi árfolyamon körülbelül 95,4 milliárd forintos – vagyonnal büszkélkedhet, ő nem kér a pénzéből. Úgy tudni, a fiatal lány mindig is szeretett dolgozni és tenni az előbbre jutás érdekében, így szinte biztos, hogy a jövőben sem hagyja majd, hogy nevelőapja anyagilag támogassa őt – bár a nemrég megrendezett esküvőjén valószínűleg szükség volt a segítségére.

Alaina még júniusban ment feleségül kedveséhez, Matt Moellerhez, akivel egy három hálószobával, két fürdőszobával rendelkező házban élnek Michiganben. Az otthont még 2016-ban vásárolták meg körülbelül 300 ezer dollárért. Az esküvőn 125-en vettek részt, köztük Eminem és volt párja, Kim. A dekoráció egyik eleme pedig a pár kutyáit ábrázoló szalvéta volt, amelyre az volt írva: „A szüleink házasok”.

Depresszióval küzdött

Alaina korábban beszámolt a nevelőszüleihez fűződő viszonyáról, kijelentve, hogy nagybátyját és nagynénjét tartja az igazi szüleinek, ahogy a mostohatestvéreire is úgy gondol, mintha az édestestvérei lennének. A fiatal lány emellett beszélt a depresszióval és a szorongással vívott küzdelmeiről is, illetve tavaly anyák napján a biológiai édesanyjáról is megemlékezett.

Olyan gyerekként nőttem fel, aki függőség miatt vesztette el az édesanyját, és már azelőtt veszteséget éreztem, hogy ténylegesen gyászolnom kellett volna. Nagyon dühös voltam emiatt, és bántott ez az egész, de ahogy idősödtem, rájöttem, milyen nehéz jó anyának lenni

– írta még akkor.

Évekkel ezelőtt egyébként Eminem is nyilatkozott már örökbefogadott gyermekeiről. Ahogy 2004-ben a Rolling Stone-nak kifejtette, teljes felügyeleti jogot élvez felettük, és Alaina – akit Lainey-nek becéznek – már születése óta az élete részét képezi. Sőt, a rapper több dalában is megemlítette őt, köztük a Mockingbirdben és a Crazy In Love-ban.