Mindenki rajongott érte, 24 évesen mégis a szenvedélye ölte meg

Hiába vannak oda érte hosszú évtizedek óta a férfiak és a nők is, mindössze öt év jutott a színészi pályán a szexszimbólumnak tartott James Deannek. Minden idők egyik legtöbbször emlegetett sztárja 24 éves volt, amikor 1955. szeptember 30-án halálos autóbalesetet szenvedett. Halálának 68. évfordulóján kvízzel emlékezünk a tehetséges színészre.

Minden színészt ugyan nem ismerhet mindenki – hiszen más és más filmeket, műfajokat szeretünk –, ennek ellenére a filmipar berkein belül is vannak olyan nevek, amelyeket mindenki hallott már életében. Legyen szó akár a napjainkban népszerű Leonardo DiCaprióról vagy éppen Brad Pittről, de hozzájuk hasonló nagyságot tulajdonítanak Marlon Brandónak és Paul Newmannek is, akik mellett szarvashiba lenne nem megemlíteni a rendkívül fiatalon, tragikus körülmények között meghalt James Deant.

Pedig a felsoroltakkal ellentétben számára valóban csak rendkívül rövid idő adatott meg a szakmában – mindössze 5 éve volt a pályán, amikor elhunyt –, mégis

az ipar egyik legnagyobb ikonjának és örök szexszimbólumnak tartják.

James Byron Dean az Indiana állambeli Marionban látta meg a napvilágot 1931. február 8-án, Winton Dean és Mildred Wilson fiaként. A család hat évvel később elköltözött Santa Monicába, ahol édesapja fogtechnikus lett. Deant ekkor íratták be a brentwoodi iskolába, ahova egészen édesanyja korai haláláig, 1940-ig járt.

Kettejük között meglehetősen szoros volt a kötelék, így a kilencéves Deant nagyon megviselte anyja elvesztése. Mint azt később megtudta, már évekkel korábban diagnosztizálták nála a méhrákos megbetegedést, de az apja nem tudta, hogyan mondja el neki, hogy az anyja halálos beteg, így inkább titokban tartotta azt. A tragédia után ritkán találkozott – sőt nem is gyakran beszélt – apjával, a fiatal Deant nagybátyja és nagynénje nevelte.

A középiskolában már megvillantotta a tehetségét, több darabban is fellépett, a színészkedést pedig a főiskolán szintén folytatta – különösen azután, hogy 1950 őszén a Santa Monica City College-ból az UCLA-re iratkozott át. Ekkor kapta meg első reklámszerepét, amelynek köszönhetően hamar szélesebb körben is kelendő lett a szakmán belül.

Ezt követően mentora és barátja, James Whitmore tanácsára elköltözött New Yorkba, ahol színházi darabokban szerepelt, valamint buszsofőrként dolgozott. Több sikertelen kísérlet után a híres The Actors Studio növendéke lett, amelynek köszönhetően hamarosan több filmben és Broadway-darabban is szerepet kapott.

Hollywoodban ugyan már ekkor is szerepelt néhány filmkockán, olyan felejthető filmekben, mint a Sailor Beware, ám az 1955-ös év meghozta az igazi áttörést. Megkapta Cal Trask szerepét az Édentől keletre című filmben, amelyet Elia Kazan rendezett. Sajnálatos módon emellett mindössze két másik nagy sikerű filmben játszhatott, ezek voltak a Haragban a világgal és az Óriás.

1955. szeptember 30-a ugyanis végzetesnek bizonyult a számára. Aznap délután, amikor Dean vadonatúj Porsche Spyderével egy autóversenyre igyekezett a kaliforniai Salinasban, egy rendőr megbüntette, mert 65 mérföld/órás sebességgel haladt egy 55 mérföld/órás zónában.

Láthatóan azonban nem vett vissza a tőle megszokott eszeveszett tempóból.

Alig több mint két órával később ugyanis egy Ford Tudor szedánnal ütközött a 46-os és a 41-es főút találkozásánál, mintegy 80 mérföldre Bakersfieldtől. Dean a balesetben súlyos nyaksérülést szenvedett és belső vérzése volt, a kórházban már csak a halálát tudták megállapítani.

A szomorú évfordulón kvízzel emlékezünk a 24 évet élt, férfiak és nők rajongását egyaránt elnyerő színészre. Tesztelje James Dean-tudását ön is!