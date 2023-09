Tóth Vera testvére válásáról: Mi nem szítani akarjuk köztük a tüzet, hanem békíteni akarjuk őket

Tóth Veráék a házasságuk mellett arról is beszéltek a műsorban, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor szétválása ellenére ők nem szakították meg a kapcsolatot Gáborral. Állításuk szerint nem szűnik meg a közös főzős projektjük sem, csak átalakul.

Az is kiderült, hogy szeretnek Krausz Gáborral lenni, így továbbra is fennmarad a kapcsolat vele.

Gáborral nem napi kapcsolatban, de kapcsolatban vagyunk, meg szeretünk együtt lenni. Ott a közös gyerek, aki sokat van nálunk

– mondta Pauli Zoltán.

A házaspár egyúttal kijelentette: főznek még együtt Krausz Gáborral.

A sógorok arra vannak, hogy a villámot elhárítsák, meg a rossz felhőket elfújják. Mi nem szítani akarjuk köztük a tüzet, hanem békíteni akarjuk őket. Nem úgy, hogy jöjjenek újra össze, hanem hogy a lehető legjobb barátságban teljen el, ahogy az a gyerek, mondjuk, felnő

– fogalmazott Tóth Vera.

Az énekesnő azt is elmondta, hogy nem fog most Krausz Gábor ellen fordulni, mert az ő húgáról van szó. Úgy véli, egy váláshoz két ember kell.

Egyébként a műsorból az is kiderült, nehéz megszokniuk, hogy friss házasok, így néha emlékeztetni kell Tóth Verát, hogy ne a párjaként mutassa be Zoltánt, hanem a férjeként. Ahogyan az is kiderült, hogy gyakran vannak külön napokra, akár egy hétre is, de ezt nagyon izgalmasnak tartják.