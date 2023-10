Megvan a Séfek séfe győztese

Péntek este véget ért a TV2 Séfek séfe című műsorának ötödik évada. A döntőben a három zsűritag egy-egy versenyzője küzdött meg egymással. A döntős versenyző Wolf András csapatából Gajdos Dávid, Krausz Gábortól Fejes Rudolf, Vomberg Frigyestől pedig Zörgő János volt. Végül

Vomberg Frigyes versenyzője a cím megszerzésével 10 millió forintot és egy kéthetes franciaországi szakmai továbbképzést nyert el.

– mondta a 26 éves versenyző, aki hozzátette, a műsor többek között arra tanította, hogy bízzon magában.

Elsősorban a szakmai továbbképzés miatt jelentkeztem a műsorba. Szeretnék kitörni abból a fajta vendéglátásból, amit most képviselek, az álmom, hogy privát séfként dolgozhassak. A nyereményemet nem szeretném elherdálni, egy részét be fogom fektetni, és a fejlődésemre fordítom, de az is biztos, hogy a párommal elmegyünk egy kicsit pihenni, és közben készülünk az esküvőnkre is