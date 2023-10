Manapság a legtöbb ember számára szinte elképzelhetetlen, hogy önerőből, mindenféle hitel felvétele nélkül költözhessen saját otthonba, sőt, a legtöbb esetben már a hétköznapi élet finanszírozása sem mindig egyszerű különböző tartozások felhalmozása nélkül.

Ehhez mérten az sem annyira meglepő, hogy mára ez szinte csak álom marad sok fiatal – és idősebb – számára, ahogyan az is, hogy az életét úgy élhesse, hogy fizetésének jelentős része ne a törlesztőrészletekre menjen el.

Az ezen való őrlődést elégelte meg egy arizonai férfi, Nicholas Bauer, akit a lakhatási problémáinak megoldása során az sem hátráltatott, hogy több éven keresztül kénytelen volt feladni a kényelmét – mára pedig teljesen stabil pénzügyi hátteret teremtett magának. Természetesen hiba lenne azt gondolni, hogy ez bárki számára sikerülhet, hiszen a kemény munka és kitartás mellett jó pár tényezőnek össze kell állnia ahhoz, hogy ez megvalósulhasson; azonban, ahogyan Bauer történetéből is látható, közel sem lehetetlen.

Az amerikai férfi 2015-ben kezdett el autókban élni, amikor járműmérnökként 11,50 dolláros (4240 forintos) órabérért dolgozott egy cégnél, ám ekkorra már hatalmas adósságot halmozott fel. Ez vitte rá arra, hogy a drága albérletről négykerekű otthonra váltson.

Megelégelte a munkahelyi WC-szüneteket

A mérnök a kezdetekben munkahelye parkolójában tárolta Dodge Dakota márkájú pick upját, amelyet a középiskola óta vezetett, az autóhoz pedig egy lakókocsit csatolt. Mindez persze nem valósulhatott volna meg egykönnyen, ha Bauer főnöke nem ad engedélyt arra, hogy ott parkolja le újdonsült otthonát az alkalmazott, ám a férfi terve bevált, és hamarosan egy átalakított, Unimog 404 típusú, régi kisteherautóra tudta lecserélni megspórolt pénzének köszönhetően a lakókocsit. Ebben már jóval komfortosabban tudott élni a férfi, a lakóautóvá alakított négykerekűn ugyanis fapadló, ágy, lapos képernyős tévé és szélessávú internet is a járműmérnök kényelmét szolgálta már.

Egyvalami azonban még ekkor is hiányzott a továbbra is a mozgó otthonából: a fürdőszoba, így a tisztálkodást a munkahelyén oldotta meg.

Ez azonban hosszú távon senki számára sem igazán kényelmes, így ő is hamar úgy döntött, újabb autó után kell néznie, amely már rendelkezik saját mellékhelyiséggel.

Ekkor egy katonai járművet vásárolt, amelyre egy napelemekkel felszerelt 1987-es Fletwood Prowler lakóautót rögzített, így minden eddiginél nagyobb otthonban költözhetett. Ekkor már évek óta lakbér és rezsiszámlák befizetése nélkül élt, ennek köszönhetően szép lassan a tartozásai nagy részét is vissza tudta fizetni. Kényelmét ekkor már kihajtható franciaágy és fűtés is szolgálta, és biztonsági kamerákat is szerelt az újdonsült otthonára.

Kislánya születése vetett véget az autós életnek

A hosszú éveken át tartó spórolás ugyan láthatóan bevált a férfinak, egy bizonyos pont után elszántsága ellenére is kénytelen volt feladni ezt a fajta életmódot. A párkapcsolata komolyra fordult, barátnője várandós lett, majd kislányuk született, így a háromtagúra bővült család a letelepedés mellett döntött.

Ahogyan Bauer elveiből sejthető, ezt sem a megszokott módon képzelte el, a család pedig ehhez mérten egy 11 ezer dollárt (4 millió forintot) érő mobilházba költözött, amelyet a férfi által tulajdonolt kéthektáros területen helyeztek el. Itt tartja egyébként korábbi otthonait is, azaz a nem értékesített autókat és lakóautókat.

Arról ugyan pontos információt nem árult el, hogy a telek mennyi pénzébe került, és arról is hallgatott a történetét bemutató Big Super Living in Arizona című műsorában, hogy jelenleg mekkora megtakarítással rendelkezik.

Az azonban sejthető, hogy jókora összeget sikerült félretennie a lemondásokkal teli nyolc év alatt.

Legalábbis abból kiindulva ez biztosan állítható, hogy a most 32 éves Nicholas Bauer nemrég a munkáját is elveszítette, ennek ellenére azonban egyáltalán nincs kétségbeesve. Elmondása szerint sikerült elég pénzt félretennie az elmúlt években, csirkéket tart, ráadásul sem a bérleti díjat, sem a hiteltörlesztéseit nem kell már fizetnie, így magáról és családjáról is gondoskodni tud munkanélküliként is.

És hogy beletörődött-e a letelepedésbe? Természetesen nem, a következő célja az, hogy amikor kislányuk már nagyobb lesz, egy erdőbe költöznek, ahová 50 teher- és lakóautót képzel el maguknak, hogy biztosan mindennek meglegyen a maga helye.

A teljes adást itt tekintheti meg: