Túl sokat bulizik Johnny Depp budapesti forgatása alatt

Johnny Depp egy kis időre budapesti lakossá avanzsált, mivel hazánkban forgatja legújabb filmjét, a Modit. A forgatás idejére egy XVI. kerületi villában szállásolták el a világsztárt, hogy így is távol tartsák a kíváncsiskodóktól. A hírek szerint a filmforgatás eddig elég kaotikusan alakult főként azért, mert Depp kicsit több időt fordít a bulizásra a kelleténél.

Mint azt korábban megírtuk, Johnny Depp Budapestre érkezett, hogy leforgassa legújabb filmjét, ami a Modi címet viseli. A főváros több pontján is lencsevégre kapták a világhírű színészt munka közben, köztük a budai várban és az Andrássy úton is.

A hírek szerint már ideiglenes otthonát – egy XVI. kerületi luxusingatlan – is elfoglalta, továbbá a buliktól sem zárkózik el, ami időnként a munka rovására megy.

Időnként nagy a káosz a forgatáson. Lehet, hogy Johnny Depp egy nagyon tehetséges és kreatív ember, egy valódi vízióval megáldott világsztár, de az elmúlt évek történései a jelek szerint nagyon megviselték, mert néha úgy tűnik, mintha nem lenne mindig a helyzet magaslatán... talán többet bulizik, mint kellene

– nyilatkozta a filmstáb egyik tagja a Blikknek. Hozzátette, sok esetben a munka haladása a rendezőasszisztens tehetségének köszönhető.

Al Pacino is jön, pedig nem is tervezte

A lap információi szerint a forgatás már nem a tervezett ütemben zajlik, így Al Pacino is a vártnál hamarabb érkezhet Magyarországra. Kiderült az is, hogy egy olyan jelenet leforgatása végett érkezik a magyar fővárosba, amit nem is Budapesten vett volna fel.