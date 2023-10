Meghan Markle meglepte a rajongóit: kiderült, hogy más az igazi neve

A TikTokon osztották meg a meglepő hírt tartalmazó rövid videót. A felvételen egy Meghan Markle-t kérdező riporter véletlenül Rachelként szólította meg a hercegnét, amire a volt színésznő először meglepetten reagált. Majd azt mondta,

valójában tényleg Rachelnek hívnak. Az anyakönyvezett nevem Rachel Meghan Markle.

Elmondása szerint ezzel állandóan problémái voltak, szinte minden hivatalos dokumentumban elrontották a nevét.

A szemfülesebbeknek egyébként már évekkel ezelőtt feltűnhetett a hercegné igazi neve. A People magazin szerint egyebek mellett ez szerepelt például fia, Archie születési anyakönyvi kivonatán is, amelyet nyilvánosságra hoztak korábban. Sőt valójában már a Harry herceggel való házasságkötése idején is megjelent a teljes neve a brit sajtóban (anno még az is felvetődött, hogy esetleg a királyi családban is „Rachel” néven futhat majd).

Érkezhet a Suits spin-offja

A fenti videó után arról is elkezdtek terjedni a hírek a Mirror szerint, hogy hamarosan érkezhet a Suits sorozat spin-offja, mivel az eredeti alkotás a reneszánszát éli a Netflixen.

A KILENC ÉVADON ÁT TARTÓ SOROZAT NEMRÉG A STREAMINGSZOLGÁLTATÁS TOP 10-ES LISTÁJÁN LANDOLT ANNAK ELLENÉRE, HOGY A produkció FINÁLÉJA 2019-BEN KERÜLt ADÁSBA.

A népszerű Suits nemrég az első olyan sorozat lett, amely hét héten keresztül folyamatosan elképesztően nagy, 3 milliárd percnyi nézettséget produkált a platformon.