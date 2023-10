Britney Spears: Nem érdemeltem meg, amit a családom tett velem

Amikor Britney Spears 2007-ben, életének egy nehéz időszakában leborotválta a fejét, a bulvársajtó lecsapott rá. A popsztár, aki akkoriban épp egy fájdalmas váláson ment keresztül, már akkor is állandó célpontja volt a lesifotósoknak és a pletykáknak, és a fejborotválással kapcsolatos incidens alátámasztani látszott azt a narratívát, mely szerint kiszámíthatatlanná vált. De hogy miért is tette mindezt Spears akkoriban, az most kiderül.

Miután Britney Spearst 2008-ban bírósági gondnokság alá helyezték – amely apjának és egy ügyvédnek adta át az ellenőrzést a pénzügyi és személyes ügyei felett –, azt állítja, megtiltották neki, hogy megtartsa új külsejét.

„A gondnokság alatt megértették velem, hogy azoknak az időknek mostantól vége” – írja.

Meg kellett növesztenem a hajamat és vissza kellett hoznom a régi formámat. Korán kellett lefeküdnöm és minden gyógyszert be kellett vennem, amire mondták, hogy szednem kell

– vallotta.

Miközben Spears négy sikeres albumot vett fel és adott ki, valamint a Piece of Me Las Vegas-i rezidenciáján is fellépett a közel 14 éves gondnokság alatt, kétségbeesetten boldogtalan volt.

„Itt-ott csináltam kreatív dolgokat, de a szívem már nem volt benne. Ami az éneklés és a tánc iránti szenvedélyemet illeti, az akkor már szinte viccnek számított – írja. – Tizenhárom év telt el úgy, hogy önmagam árnyékának éreztem magam.”

Spears így folytatta:

Ha most visszagondolok arra, hogy apám és a társai ennyi ideig irányították a testemet és a pénzemet, rosszul érzem magam tőle… A férfi művészektől senki sem próbálta elvenni a testük és a pénzük feletti kontrollt. Nem érdemeltem meg azt, amit a családom tett velem.

Régóta várt memoárjában, a The Woman in Me című könyvében beszél múltja szörnyűségeiről, amely október 24-én jelenik meg, és amelyből exkluzív részletet közölt a People e heti címlapsztorijában.

A fejem leborotválása és a színészkedés volt a módja annak, hogy visszavágjak

– teszi hozzá Spears a könyvben.

2021, a szabadság éve

2021 szeptemberében, miután Spears a bíróságon könyörgött a bírónak, vessen véget a jogi megállapodásnak, apját, Jamie-t felfüggesztették a gondnokság alól, ami két hónappal később meg is szűnt.

Ekkor Spears úgy döntött, saját feltételei szerint osztja meg élete történetét rajongóival. Úgy fogalmazott,

végre eljött az ideje, hogy felemeljem a hangom és beszéljek, mert a rajongóim megérdemlik, hogy ezt közvetlenül tőlem hallják. Nincs több összeesküvés, nincs több hazugság – csak én vagyok a múltam, jelenem és jövőm ura

– zárta nyilatkozatát.