Mindent megtett egy gyűrűért, sofőrként végezte

A legtöbben csak A Gyűrűk Ura-filmek Aragornjaként ismerik, mégis meglehetősen széles skálájú tehetségével tűnik ki igazán Hollywood legnagyobbjainak sorából Viggo Mortensen, aki ma már a 65. születésnapját ünnepli.

Sokszínűsége ugyan hamar megmutatkozott, a színészet mégsem annyira magától értetődően jelent meg az életében.

Viggo Peter Mortensen 1958. október 20-án született Manhattanben egy háromgyermekes dán család legidősebb fiaként. Dán édesapja és amerikai édesanyja 1971-ben elváltak. Viggo az utóbbival maradt, testvéreivel együtt pedig a New York állambeli Watertownba költöztek, ám gyerekkorában különböző országokban és városokban is élt. Az állandó lakhelyváltások miatt pedig több kultúrát és idegennyelvet is megismert.

A középiskolai évek után a St. Lawrence egyetemen folytatta tanulmányait, amely elvégzését követően diplomája megszerzése ellenére Dániába költözött a rokonaihoz, és minden lehetséges munkát elvállalt, hogy megélhetését biztosítsa:

virágokat árult, felszolgált, liftesfiúként dolgozott.

Mindössze két év után tért csak vissza New Yorkba, ahol elhatározta, színész lesz. Eleinte színházakban kapott szerepeket, majd filmekbe is hívták mellékszereplőnek, ezért úgy döntött, Los Angelesbe költözik. 1985 és 1995 között a filmezés felé fordult, de ez nem fizetett jól, így kénytelen volt mellékállások után nézni. Éttermekben szolgált fel, pultosként dolgozott, majd beállt teherautó-sofőrnek.

Hamarosan jelentősebb szerepekre is felkérték, amelyek lassanként ismertté tették nevét a filmszakmában. Főszerepet játszott a Daylight – Alagút a halálba, az Egy hölgy arcképe, Az angyalok háborúja és Az utolsó esély című filmekben, de ekkoriban már művészi ambícióit is megvillantotta, zenélni és fotózni kezdett.

Mégis végül a színészi pályája hozott neki igazi sikert, kisebb huzavona után megkapta A Gyűrűk Ura című filmekben Aragorn szerepét, a trilógiának köszönhetően pedig világhírnévre tett szert. Az elmúlt években ugyan már sokkal többször került be a hírekbe a művészete kapcsán, karrierje mégis izgalommal teli a mai napig. Hogy mit lehet még tudni a ma 65. éves színészről, azt pedig a mai kvízünkben tesztelheti.