Hamarosan megkezdődhet Tóth Gabi és Krausz Gábor válópere

Tóth Gabi és Krausz Gábor válása heteken belül elkezdődhet. A Blikk azt írja, lányuk, Hannaróza érdekében hideg fejjel, intelligensen beszélték meg a felmerülő kérdéseket, és a céljuk a lehető legnagyobb békében pontot tenni a kapcsolat végére.

Mivel közös vagyonról nem kell egyezkedniük, csakis a kislányuk felügyelete lehetne közöttük feszültség forrása, ám a lap információi szerint ebben a kérdésben teljes az egyetértés közöttük.

A kislány fele-fele arányban van a szüleivel most is: hol Gabival tölt egy kis időt, hol pedig Gáborral, de ezt mindig meg tudják beszélni egymással. Hannaróza sokat van velük a próbákon, felvételeken is, és láthatóan tetszik neki ez a világ, élvezi, amikor a szüleivel lehet a stúdióban is. De úgy tudom, ezen kívül sincs semmiféle vitás kérdés kettejük között, mindenben meg tudnak egyezni, ezért ők is gyors válásra számítanak