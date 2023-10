Az interjúban többek között arról beszélgettünk, hogy:

miben nyújtanak mást, mint az eddigi piaci szereplők;

milyen forrásból valósul meg ez a jelentős befektetés;

milyen szempontok alapján választották ki a brand első egységeit;

miért lesz vonzó magyarként a Hilaris Hotelsnél dolgozni, illetve megszállni;

hogyan néz ki a gasztronómiai koncepciója a szállodaláncnak.

Kezdjük az elején, honnan jött a Hilaris Hotels név?

Zentai Péter: A latin hilaris melléknév jó kedvet és derűt jelent, azaz szeretnénk, ha a vendégeink boldognak és elégedettnek éreznék magukat a nálunk töltött idő alatt, és persze, hogy pozitív élményekkel és benyomásokkal távozzanak tőlünk. Ha ez így megvalósul, az azt jelenti, hogy jól végeztük a munkánkat. A szlogenünk pedig, azt gondolom, kifejez egy életérzést, egy álmot, amire manapság igencsak szükség van. Ez így hangzik: „A csodák világa”. Azt hiszem, az emberek vágynak arra, hogy elszakadjanak a hétköznapok gondjaitól, a világ bajaitól és a háborús hírektől, hogy elfelejtsék ezeket legalább egy kis időre. Mi ennek a lehetőségét szeretnénk számukra biztosítani egészen különleges, szinte már csodás élményekkel, egyénre szabott lehetőségekkel.

Tudható, hogy rengeteg cégben van érdekeltsége, mennyire lesz új terep a vendéglátás?

Zentai Péter: Korábban is voltak szállodáink, illetve vendéglátó egységeink és jelenleg is van egy másik, tíz egységből álló hotelportfóliónk. Ezeket azonban nem mi üzemeltetjük, hanem bérbe adjuk őket. Siófokon öt, Noszvajon három szállodánk van, továbbá Ráckevén és Marcaliban is vannak ilyen ingatlanaink – egészen pontosan az utóbbi most áll befejezés alatt. Mindez azt jelenti, hogy jelentős rálátásunk van erre a piacra, érezzük, tapasztaljuk azt, hogy milyen igények fogalmazódnak meg újabban a magyarok részéről a pihenést és kikapcsolódást illetően, illetve, hogy mennyit változott az utóbbi időben a belföldi turizmus. Bár a piacon számos szolgáltató van jelen, a három csillagbesorolástól egészen a luxus kategóriáig, mégis azt gondoljuk, hogy az egyedi szolgáltatáscsomagunkra minden bizonnyal lesz igény nemcsak idehaza, hanem Ausztriában és Horvátországban is. Fontos kihangsúlyoznom, hogy mi nem mások helyére pályázunk, nem piaci részesedést akarunk elvenni a már jelen lévő szereplőktől, hanem új igényekre szeretnénk jó válaszokat adni egy másik aspektusból, ami akár egy adott desztináció turistaforgalmát is növelni tudja. Minőségi szolgáltatást kínálunk, ami reményeink szerint, mindenki számára elérhető.

Mit ért új aspektus alatt? Mi az, ami Ön szerint máshonnan hiányzik?

Zentai Péter: Személy szerint én nagyon tisztelem és elismerem, amit a jelenlegi piaci szereplők csinálnak, kiváló, amit létrehoztak és működtetnek. Mi egy másfajta, hiánypótló élménycsomagot szeretnénk kínálni, amelynek a legfontosabb jellemzője az emberközpontúság, hogy mindenkinek egyedi, személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk. Mivel jelenleg is zajlik ennek a koncepciónak a finomhangolása, illetve a különböző partnerekkel még tárgyalásban állunk, így többet erről nem árulhatok el. A lényeg, hogy egy új szállodai márkát álmodtunk meg, és ezt igyekszünk a legjobb tudásunk szerint fölépíteni.

Bár a Hilaris Hotels a nevéből eredeztethető Peter's Consulting Kft. tulajdonában van, Önt gyakran említik egy lapon a Magyarország leggazdagabb családjának is tartott Rahimkulov famíliával. Mivel, hogy a korábban a Gazprom magyarországi képviselőjeként is működő, továbbá jelentős MOL- és OTP-részvényt felhalmozó családfő, Megdet Rahimkulov cégeinek irányításában is részt vesz. Mennyiben köthető ez az orosz család a Hilaris Hotelshez?

Zentai Péter: A család egyik tagja, Ruszlán Rahimkulov több tucat cégben volt üzlettársam, ami az elmúlt egy-másfél évtizedet illeti, de jelenleg is van több közös vállalkozásunk. Természetesen a Hilaris Hotels kapcsán is felvetődött az együttműködés lehetősége, de Ruszlán úgy döntött, hogy ebben most nem szeretne részt venni. Ezért ez most egy egyszemélyes vállalkozás, a Hilaris Hotels száz százalékban az én tulajdonom. Én hiszek ennek az új brandnek a sikerében, és abban, hogy amit most szeretnék létrehozni, annak igenis komoly relevanciája van, itthon és külföldön egyaránt. Azt gondolom, itt van annak az ideje, hogy a magyarok által leginkább preferált külföldi desztinációkon is megvalósítsuk ezt a szolgáltatási koncepciót. Hangsúlyozom, magyaroknak és hazai munkavállalókkal, ez számomra a legfontosabb.

Ennek a víziónak nyilván erőteljes húzóterülete lesz a gasztronómia. A számos híres magyar séf közül vajon miért éppen Önre esett a választás, Gábor?

Krausz Gábor: Péterrel van közös múltunk, mivel én dolgoztam korábban az egyik szállodájában, vagyis régi az ismeretség. Jó ideje beszélgettünk már a közös munkáról, aztán néhány hónapja kiderült, hogy véghajrában van a Hilaris Hotels elindítása. A megállapodásunk egyébként elég friss, csak nemrégiben tudtam meg, hogy miről is szól ez az új szállodalánc, milyen tervekkel és célokkal vágtak neki, és mi is lenne mind ebben az én szerepem. Megtetszett a nagyra törő álmuk, az elképzeléseik, az, hogy nem félnek belevágni. Őszinte leszek, azonnal éreztem, hogy ez egy olyan feladat, amiben van kihívás, ami engem abszolút tud motiválni. Számomra mindig is fontos volt, hogy abban, amit csinálok, az első legyek. A huszadik ugyanolyan szállodaláncot vagy éttermet csinálni, az nem kunszt. Ráadásul a szállodák pozicionálása is egybeesett azzal, amihez én azt gondolom, értek és ki is tudok benne teljesedni. Ez nem az egy-két csillag, de nem is az ötcsillag, hanem a négycsillaghoz tartozó bistro vagy fine bistro kategóriás gasztronómiai stílus.

A pozíciója executive chef, eszerint akkor ön a szállodák séfjeinek lesz a felettese? Mi lesz pontosan a feladata?

Krausz Gábor: Tulajdonképpen igen, valahol ezt corporate chefnek, máshol executive chefnek hívják, a lényegen nem változtat: minden egységnek van egy konyhafőnök séfje, és én vagyok az, aki tanácsokkal látja el őket, aki összefogja és egységesíti a gasztronómiát, hogy ugyanazok, a Hilaris Hotelsre jellemző sztenderdek legyenek érvényben Ausztriától Horvátországig - és persze itthon is. Nemcsak a logónak vagy az enteriőrkialakítás színvonalának kell ugyanolyannak lennie, hanem a felszolgált ételek minőségének is. Igazából a kínálatot közösen találjuk ki a helyi séffel, mivel az egész rendszert én fogom csak átlátni, így nyilvánvalóan segítenem kell a munkáját. Vannak olyan executive chefek, akik szeretnek mindent egyedül meghatározni, kiötleni, én nem ezek közé tartozom, hiszek a csapatmunkában, nem szeretek robotokkal dolgozni. Azt gondolom, a minőségnek is jót tesz, ha mindenki beleviszi a munkába az egyéni stílusát és személyiségét - persze, a végső szó nyilván az enyém lesz. Szakmai szempontból ez most egy nagyon izgalmas időszak, az osztrák hoteleink felújítás alatt állnak, jelentős fejlesztés zajlik, december 1-jén nyitunk majd, így van időnk a műhelymunkára, az ötletelésre, megismerkedni és megállapodni a helyi termelőkkel, illetve újragondolni a helyi hagyományokat mindegyik szálloda esetében.

Szakácsként ételeket megalkotni és egy szállodalánc éttermeit szakmailag irányítani nyilván azért más kategória. Milyen tapasztalata van pontosan a szállodai vendéglátásban?

Krausz Gábor: Úgy érzem, hogy elég széleskörű. Külföldön dolgoztam három-, négy- és ötcsillagos hotelekben és szállodai konyhán is, illetve például London egyik leghíresebb luxushoteljének, a The Berkeleynek az akkor két Michelin-csillagos éttermében, a Marcusben. Executive chef eddig csak a siófoki Residence Balaton Conference & Wellness Hotelben voltam, az ottani séf munkáját segítettem. Szóval, őszinte leszek, ez a feladat most új nekem, de pont ezért is vállaltam el, mert vágyom a kihívásokra. Mindig is szerettem egyszerre több mindennel foglalkozni, imádok új ízeket megismerni, tapasztalatokat gyűjteni, és mivel egyszerre több országban is terjeszkedünk, így biztos, hogy sokat fogok tanulni.

Mondjuk egy ötéves időtávlatban hogyan néz ki a terjeszkedés menete és iránya?

Zentai Péter: Nézze, számomra a legfontosabb irányelv az életem minden területén, hogy szeretem a hazámat, büszke vagyok a magyarságomra, és pont ezért igyekszem úgy gondolkodni, hogy hasznára legyek a vállalkozásaimmal az országnak is. Ezért olyan régiókban szeretnék szállodákat vásárolni és fejleszteni, ahol a magyarok nagy számban megfordulnak, amelyeket kedvelnek. A terjeszkedési stratégiánkat egyébként két részre bontanám, a rövid távú tervünk az, hogy Ausztriában, a muraui turisztikai régióban erősek legyünk, a hazai piacon is megjelenjünk, és a horvátországi Split környékén is megvessük a lábunkat. Azért Dalmácia és nem Isztria, mert a tenger átlagos hőmérséklete másfél-két fokkal melegebb, több a napos órák száma és akár másfél hónappal hosszabb a szezon a déli fekvés miatt. Ez megtérülési szempontból egyáltalán nem mindegy. Nyilván sok függ a kiszámíthatatlan jövőtől, gazdasági változóktól: lesz-e infláció, gazdasági válság, háború? Optimistán nézve a dolgot, azt merem most jósolni, hogy öt éven belül meg tudjuk ugrani a második etapot is, ami Szlovéniát és Észak-Olaszországot, utóbbinál a jesolói partszakaszt jelenti. Folyamatosan tárgyalunk ezekben az országokban a lehetséges akvizíciókról, figyeljük a lehetőségeket, sőt, vételi ajánlatokat is teszünk. Öt éven belül szerintem reális a 15-20 szálloda, persze minden az előbb említett körülmények függvénye.

Szép vállalás, így felmerül itt a kérdés, hogy miből tervezi ezt az intenzív növekedést finanszírozni?

Zentai Péter: Nem szívesen beszélek üzleti ügyekről, mert azt vallom, amit egy jó barátom tanított nekem: „A pénz a csöndet szereti.” De azt fontosnak tartom tisztázni, hogy a Hilaris Hotels szállodaláncot illetően egyetlen forint állami támogatást nem vettem igénybe az akvizíciókhoz. Jelenleg közel 60 cégben vagyok 33-50, illetve 100 százalékban tulajdonos vagy társtulajdonos, ezeknek szabad szemmel is jól látható üzleti eredménye van. Mégpedig 10-15 évre visszamenőleg! A cégcsoport által termelt nyereséget invesztálom ebbe az új vállalkozásba, amely elsősorban magyar embereknek fog munkahelyeket teremteni, külföldön is versenyképes juttatással, a profitot pedig hazahozzuk, és itthon fejlesztünk belőle. Ebben hasonlóak leszünk, mint egy multi, csak mi nem kivisszük az országból az üzletmenetből származó bevételeket, a hasznot, hanem pont, hogy behozzuk és itthon költjük el a magyar gazdaságot fejlesztve.

Ezek szerint akkor nem helyi vagy az adott régióból szezonális vendégmunkára érkezett személyzet fog a szállodáiban dolgozni?

Zentai Péter: 98 százalékban magyar munkavállalókkal szeretném betölteni a pozíciókat, és mondom is, hogy miért. A muraui szállodáinkban gyakran megfordulnak magyar vendégek, akik e stájerországi sírégió turistaforgalmának mintegy 28-30 százalékát teszik ki. 2022-ben az egymillió regisztrált vendégéjszakának tehát közel a harmadát a magyarok adták. Ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb küldőországnak számítunk itt akár síelésről, akár tavaszi túrázásról van szó. A magyar emberek igényeit pedig legjobban a magyar személyzet ismeri. És az sem hátrány, hogy szinte mindenkivel tud a magyar vendég az anyanyelvén beszélni. A helyzet hasonló Dalmáciában is. Mivel az új autópályán mindössze hat óra oda az út, és ugyanennyi vissza, a magyarok szeretik Split környékét – és ez fontos szempont minden későbbi terjeszkedésünket illetően is. Ráadásul Split jól megközelíthető repülővel, vonattal, távolsági autóbusszal, sőt, fejlett hajókikötője is van, ahonnan a dalmát szigetvilág kompjainak nagy része is indul. A még mindig érzékelhető, délszláv etnikai feszültségek miatt a régiós munkavállalókból nehéz csapatot szervezni, így adja magát, hogy a nyári főszezonra a legjobb muraui kollégákat helyezzük át, amikor az osztrák hegyvidék egyébként csökkentett üzletmenettel megy. És fordítva ugyanígy. Szerencsénk, hogy pont 5-6 hónap mindkét területen a főszezon, így ez viszonylag egyszerűen kivitelezhető – és a munkavállalóink az osztrák szabályozás értelmében ugyanúgy meg tudják kapni a 13-14. havi fizetésüket is. Egyébként ez a terv, amellett, hogy a munkavállalók számára változatosságot biztosít, elősegíti azt is, hogy mindenki fejlődhessen, különböző lokációban dolgozzon. Természetesen arra is lesz lehetőség, hogy kedvezményesen tudjanak a kollégáink a családjukkal együtt pihenni valamelyik hotelünkben, regenerálódni a főszezon után.

És mégis hogyan kellene a rotált munkavállalóknak megoldani fél évente a lakhatásukat?

Zentai Péter: Jó kérdés, de erre is van megoldásunk! Tekintve, hogy az egyik vállalkozásommal, az IDOM-csoporttal nagy tapasztalatra tettünk szert a dolgozói szállások építése terén, hasonló épületeket fogunk felhúzni a munkavállalóink számára. Murauban ez már a 2024-es főszezon előtt el fog készülni és több száz ember számára biztosít majd minőségi lakhatást. Fontos hangsúlyoznom, hogy ez nem tévesztendő össze a régi munkásszállókkal: itt maximum kétágyas szobák vannak, mindegyikhez tartozik saját fürdőszoba és konyha, illetve vadonatúj berendezés és technikai felszereltség jellemzi a szobákat. Azért tartom ezt kiemelten fontosnak, mert ezeken a helyeken rendkívül nehéz megoldani költséghatékonyan a munkavállalóknak a lakhatását, én viszont azt szeretném, hogy kiegyensúlyozottak és elégedettek legyenek – ezt ugyanis a vendég is megérzi. Az is célom, hogy hosszútávon számíthassak a kollégákra, ehhez pedig az kell, hogy megbecsüljük őket, és ezt érezzék is a mindennapokban.

Ugye a jelenlegi öt szállodájából hármat – a muraui Relax Resort Kreischberg és az Alpenblick Kreischberg hotelt, valamint a LifeStyle Hotel Mátrát – a Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Grouptól vásárolta meg az idei év folyamán, a Waldschlössl és a Seppenwirt hoteleket ellenben másoktól vette meg. Mi volt pont ezekben az ingatlanokban olyan vonzó? Mikor ráadásul az osztrák egységek felújításra szorulnak ahhoz, hogy elérjék az Ön által megcélzott négycsillag superior szintet. Netán a jelenleg kifejezetten luxus hotelportfóliót építő BDPST Group kereste meg Önt az eladási szándékkal?

Zentai Péter: Én őszintén hiszek a muraui régióban, sokat jártam ott a családommal, éveken át ott síeltünk, így valójában innen jött az ötlet. Teljen személyes indíttatásból származó akvizíciós szándék volt, amit piacelemzés követett. Körülnéztem, hogy mi van a piacon, akad-e olyan szálloda, amelyre lehet ajánlatot tenni. Az egyébként harmadikként megvásárolt, klasszikus pályaszállásként funkcionáló Waldschlössl hotel tulajdonosával kezdtünk el először tárgyalni, aztán ezt beelőzte a két kreischbergi szálloda, ugyanis a BDPST Grouppal hamarabb meg tudtunk állapodni. Azt tudtam, hogy a BDPST Groupnak vannak itt érdekeltségei, ezért megkerestem a céget vételi szándékkal és ajánlattal. A terveink szerint a megvásárolt hoteleket szeretnénk fejleszteni, illetve több piaci szereplővel egyeztetünk jelenleg is új akvizíciókról. Ausztriában öt hotel megvételéről tárgyalok, némelyiknél pedig már a finisben járunk. Biztos vagyok benne, hogy ezek az egységek be fogják váltani a hozzájuk fűzött reményeimet. A Waldschlösslben már most be van foglalva szinte minden szoba a síszezonra, ezek a számok igazolják a stratégiám helyességét. A LifeStyle Hotel Márta megvásárlása mögött pedig az a vélemény áll, hogy a magyarországi, vidéki, családi szálláshelyek piacán jó adottságú hotelre tettem ajánlatot, mert úgy gondolom, hogy van még kiaknázatlan lehetőség az olyan szállodákban, ahol nincs szezonális korlát. A már sikeresen lezajlott ausztriai akvizíciókat követően a kölcsönös bizalom segítette a vásárlást.

Olyan sok szép osztrák síparadicsom van, mi olyan különleges Murauban?

Zentai Péter: Tudom én is, bejártam az összeset. Murauban sem esik többet a hó, mint máshol, nagyjából pont olyan magasságban is fekszik, mint a többi, és a pályák minősége közt sincs nagy különbség. Azonban van két tó a hegy tetején! És van Ausztriában egy Erich Moser nevű meghatározó üzletember, aki információink szerint befektetett 250-260 millió eurót az egyébként a részben a Raiffeisen-csoport tulajdonában lévő hegybe, azaz lett ott egy elektromos alapú csepegtető rendszer, amely akár a 10-15 fokos melegben is csinál egy 40-60 centiméteres jégtakarót a hegyre a tavak vízéből, és a közel 400 hóágyú minden reggelre friss hóval lövi tele a pályát. Emellett intenzíven fejlesztik a pályarendszert, minden évben átadnak új pályákat, új hütték és felvonók vannak, aminek az az eredménye, hogy minden fontosabb, régiós bajnokságot itt rendeznek már, mert Murau a konkurenseivel szemben hóbiztos. Például a Snowboard Magyar Bajnokság helyszíne is évek óta már Kreischberg. Ahogy az sem véletlen, hogy Sebastian Vettel elkezdte megvásárolni a hegy aljánál lévő chalet-kat, mert ő is érzi, hogy ebben a sztoriban nagyon komoly potenciál van. A síelés, mint biznisz jelenleg a globális felmelegedés hatására bizonytalan jövő elé néz – kivéve akkor, ha tudjuk egy területről, hogy az hóbiztos lesz harminc év múlva is.

A síterep mellett egy wellness hotelben a gasztronómia is kiemelt súllyal esik latba. Mire lehet számítani itt?

Krausz Gábor: A hotelekben természetesen van egyfelől a félpanziós étkeztetés, illetve mindegyik egységnek van egy á la carte étterme is, ahol bisztrófogásokkal találkozhatnak a vendégek. A szállodák vendégköre 90 százalékban magyarokból áll, így természetesen szeretnénk helyi jellegzetességekkel is szolgálni. Az Osztrák-Magyar Monarchia időszakának van egyfajta romantikája, rengeteget fejlődött akkoriban a gasztronómia gyakorlatilag mindenhol, így egy vegyes menüben gondolkodom – ami bevallom, egyúttal nagy szabadságot is jelent. A hagyományos ételeket modern köntösben, a mai konyhatechnológiákkal készítjük el, és a lokálisan beszerezhető legjobb alapanyagokat fogjuk használni. Fontos számunkra a fenntarthatóság és a környezetvédelem – a hotelek például 2024 december 31-re teljesen papírmentesek lesznek –, így mivel a jelenlegi szállodáink mind erdőben találhatók, adott, hogy a vadak, illetve különböző gombák is megjelenjenek majd a menüsorban. De az étlapokról ennél többet most még nem tudok mondani, éppen a tervezés fázisában vagyunk. Az biztos, hogy a vendégeink visszajelzései nagyban befolyásolják majd, hogy merrefelé haladjunk.

Korábban azt nyilatkozta, hogy nincs még itt az ideje a saját étteremnek, ezzel a szerepkörrel ez most már biztos, hogy elodázódott, hiszen nagy feladat, amelyet integrálnia kell az életébe, összeegyeztetni akár a televíziós felvételekkel.

Krausz Gábor: Korábban egy családi étteremben gondolkodtam, amit ugyan nem vetettem el végérvényesen, de az az álom most parkolópályára került, más lett a prioritás. Ami nem feltétlenül baj, mert annyira nem bírom az egyhangúságot, hogy évekig egy munkahelyen, egy konyhán dolgozzak. A mi szakmánk olyan, hogy jó esetben minden nap tanul valamit az ember, és ez rám is igaz. Ezeket a lehetőségeket pedig vétek lenne nem kihasználni, hiszen én sem leszek örökké fiatal. És nem akarom ismételni magam, de elsőnek lenni mindig nagyon jó érzés és menő. És azt hiszem, a Hilaris Hotels pont erről szól, hogy ilyen szállodalánc még nem volt, amit mi fejlesztünk, és ezt én most megélhetem, és rajtam is múlik. Meg persze az is benne van, hogy egy családi étteremben nem lehetsz egyszerre olasz, német, magyar és délszláv. Engem viszont mindegyik konyha érdekel, és itt lehetőségem lesz arra, hogy azt kínáljak a vendégnek, amit igazából fontosnak érzek, illetve fontosnak érzünk. Nem csak magamban, a szállodáink séfjeiben is látom a kreativitást. Motiváltak vagyunk és várjuk, hogy alkothassunk - reméljük, a vendégek megelégedésére.

A négycsillag superior besorolást csak egy nagyon pici választja el az ötcsillagtól, miért nem látnak abban, illetve akár a luxusban potenciált?

Zentai Péter: Az ötcsillag nem mindenki számára elérhető, mi pedig abban a magas minőségben hiszünk, amely minél több embernek megfizethető. Mi mindenkihez szeretnénk szólni, és minőséget nyújtani a családbarát szállodáink keretében. Azt látom, hogy a kötelezőt mindenki hozza wellnessben, gasztronómiában, a szobák kialakításában, nagyjából mindenhol ugyanolyan egy wellness hétvége, ha a szolgáltatásokat nézzük. De mi kell ahhoz, hogy igazán jól érezd magad? Az, hogy rólad szóljon az egész. Ez csak nagyon kevés helyen van így. Nálunk olyan speciális szolgáltatások lesznek, amellyel a vendég valószínűleg még soha nem találkozott, vagy biztos nem egy hotelben, és valószínűleg nem is Európában - értem ezalatt például az egészségügyi csomagjainkat. Ami nyilvánvalóan nem egy arckezelésben vagy masszázsban merül majd ki. De mondhatnám, hogy minden hotelünkben lesz például gyerekjátszóház is animátorokkal, hogy a szülők ki tudják magukat pihenni. Mi egy más dimenzióját szeretnénk nyújtani a relaxációnak, mint amit eddig megszokhattak az emberek.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Zentai Péter és Krausz Gábor. Fotó: Papajcsik Péter / Index)