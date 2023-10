Kiírta magából dühét Majka, Dopeman is reagált a rapper bejegyzésére

Nem elég, hogy már több mint másfél éve tart az orosz–ukrán háború a szomszédban, most már az izraeli–palesztin konfliktus is aggodalommal tölti el a magyar lakosságot – és akkor a szerb–koszovói konfliktusról vagy a Koreai-félszigeten növekvő feszültségről még nem is beszéltünk. Majkának már nagyon elege van a háborús hírekből, és ennek most hangot is adott.