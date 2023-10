Manuel már meg is találta a The Voice nyertesét

A The Voice szombati adása során összeállt a műsor két coachának, Manuelnek és Miklósa Erikának a csapata. Sőt, a fiatal rapper elmondása szerint már meg is találta a győztest, aki ráadásul a saját csapatában van.

Az előző heti Párbajt követően szombaton és vasárnap eljött a Kiütés napja a The Voice versenyzőinek, akiknek a három, élő show-ba jutást jelentő székért kell megküzdeniük. Ráadásul úgy, hogy az sem mindegy, kinek melyik helyet ítéli meg a coach, mivel akinek az utolsó, harmadik széket szánja, annak nagyobb az esélye végül a kiesésre. Szombaton elsőként Manuel és Miklósa Erika énekeseinek produkcióját láthatták a nézők, akiknek az adás végére össze is állt a csapatuk. Míg előbbi esetében Kovács Harmat, Haga Jázmin és Berki Artúr erősítik a mezőnyt, addig az opera-énekesnő Kovács Alizzal, Homoki Gáborral és Szakács Erikával vág neki az élő show-nak.

A versenyzők igencsak megizzasztották a coachokat, mivel sokan mutatták meg egy új oldalukat a továbbjutás érdekében, ám akadt, akinek ez nem sikerült. Köztük például a kuvaiti–magyar rappernek, Jaber Gábornak, aki már a válogatón is nagy sikert aratott, ám nem tudott új színt belevinni a produkciójába, így a coachok szerint félő, hogy ez az élő show-ban sem sikerülne, így Manuel végül nem juttatta tovább. Efféle aggályaik támadtak Miklósa Erikának is Palócz Gergő kapcsán, aki társai szerint túl pontatlanul énekelt, ami végül azt is jelentette, hogy kiesett a versenyből.

Manuelnek ugyanakkor egy versenyzőjét, Kovács Harmatot illetően nem akadtak kétségei, aki Bruno Mars When I Was Your Man című slágerével készült a Kiütés napjára, amelyet álló ovációval fogadtak. Ahogy Miklósa Erika az előadását követően kifejtette, a fiatal lány produkciójában nem voltak véletlenek, mivel minden egyes kiénekelt hangnak értelme és jelentése volt. Míg Trokán Nóri kifejtette, rendkívül érett előadónak tartja, illetve a műsor egyik nagy esélyesének. Ezzel egyetértett Curtis, illetve versenyző coacha, Manuel is.

Tökéletes volt. Szerintem esélyes vagy arra, hogy nemcsak hogy leülj az egyes székre, de még az első helyet is elérd ebben a műsorban

– mondta Manuel.