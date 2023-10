Leleplezheti a Netflix 24 év után a tévésztár gyilkosát?

Fényes nappal, a saját otthona előtt érte végzetes fejlövés a bűnügyi műsorok angol sztárját, Jill Dandót. A tévés újságíró mindössze 37 éves volt, amikor 1999 tavaszán egy ismeretlen végzett vele London egyik előkelő negyedében. Szemtanúk alig akadnak, gyanúsítottból még kevesebb van, és 24 év után is rejtély, hogy ki ölte meg Jill Dandót. A Netflix sorozata most megpróbálta felgöngyölíteni az ügyet.

Milliók rajongtak a mosolyáért, a stílusáért és a közvetlenségéért – Jill Dando volt a nép lánya, aki egy kis tengerparti városból felküzdötte magát egészen Londonig. A kezdetben még utazási tippeket osztogató helyi tudósítóból lett híradós a BBC-nél, majd saját műsort kapott, amelyben megoldatlan bűntényeket derített fel.

Jill Dando 1999-ben a szeptemberi esküvőjére készülődött vőlegényével, Alan Farthinggal, amikor április 26-án délelőtt a közös otthonukat elhagyva dél előtt nem sokkal megjelent a fulhami lakásánál, hogy kinyomtasson egy faxot, amikor egy ismeretlen fejbe lőtte. A kivégzése az egész országot, még Erzsébet királynőt is megrendítette.

Jill Dando volt az Egyesült Királyság legismertebb és talán legszeretettebb tévése a kilencvenes években, ezért aligha lehetett meglepő, hogy ezrek kísérték utolsó útjára a szülővárosában. Az már annál inkább, hogy huszonnégy évvel később még mindig nincs meg az elkövető, pedig a Netflix Jill Dando meggyilkolása című sorozatából kiderül, hogy van, aki tudhatja, ki húzta meg a ravaszt.

A kudarcra ítélt nyomozás

Az első perctől fogva Hamish Campbell nyomozó vezette a hajtóvadászatot Dando gyilkosa ellen, így nem meglepő, hogy a sorozatban a többi megszólaló rendőr mellett az ő véleménye van a leginkább kiemelve. Komoly nyomás alatt dolgoztak, szemtanú híján azonban nehéz dolguk volt, a tévés egyik szomszédja is csak egy női sikolyt hallott, míg mások csak egy menekülő férfit láttak.

Egy Range Rovert éppen megbírságolt volna a parkolóőr, amikor a volán mögé pattanó ember elhajtott az autóval. A térfigyelő kamerák rögzítették az útvonalát és azt, hogy mennyi szabálytalanságot követett el, de soha nem találták meg a keresett autót.

A lövés hangjának hiánya már-már profi munkára utalt, mert ehhez hangtompítós fegyverre volt szüksége az elkövetőnek, ami akkoriban olyan ritka volt, hogy a filmekben is többet találkoztak vele, mint a való életben. Feltételezték, hogy olyan személy ölhette meg, vagy adott erre utasítást, aki ismerte az áldozatot, elvégre már nem élt életvitelszerűen a lakásban. Az első ilyen gyanúsított Bob Wheaton volt, Dando exe és egykori felettese, miután kiderült, hogy tartozott a volt barátnőjének. De ugyanígy gyanakodtak a rendőrök Dando ügynökére, Jon Rosemanre is, aki éppen akkor akarta kiadatni az írását. A könyvében ugyanis a főhős egy ügynök, akinek az ügyfelét megölik. Végül egyikük ellen sem találtak bizonyítékot. Ahogy a vőlegény, Alan Farthing bűnösségére sem mutatott semmilyen nyom.

Sokáig biztos nyomnak tűnt az a környékről elfutó, majd buszra szálló férfi, akit Campbell mindenáron megpróbált előkeríteni. Fantomkép is készült róla, amit utólag a nyomozó már nagy hibának tart. A kép alapján ugyanis egy, a környéken élő temetkezési vállalkozóhoz jutottak el, aki meglehetősen furcsán viselkedett, de végül rájöttek a nyomozók, hogy semmi köze a gyilkossághoz.

Jill Dandót eközben, egy hónappal a halála után a szülővárosában kísérték utolsó útjára. A tragédiával kapcsolatban nemcsak a brit miniszterelnök, de még Erzsébet királynő is megszólalt, aki személyesen is ismerhette a műsorvezetőt. A nő vőlegénye, Alan Farthing volt ugyanis a nőgyógyásza.

Az idő egyre jobban telt, és a rendőrök még mindig nem tudtak felmutatni érdemi haladást az ügyben, így Dando műsorához, a Crimewatchhoz fordultak segítségért. Az adásban rendszeresen számoltak be megoldatlan bűntényekről, amihez a lakosság segítségét kérték, hogy szolgáltasson némi információval. 1999-ben az a szokatlan fordulat történt, hogy a Dando-ügyben is itt kértek segítséget, de csak egy kábítószerdíler jelentkezett, aki miatt hetekig rossz irányba nyomoztak a rendőrök.

Egy szélhámos lehet az elkövető?

A gyilkossággal kapcsolatban egy magát csak Szerbnek nevező hang jelentkezett a BBC központjában, és közölte, hogy amiért tizenöt emberüket ölték meg a délszláv háborúban, most ők is kivégeztek egyet. A szerb szálat erősítette, hogy a töltényhüvelyen bemarás nyomait találtak, valamint hogy Dando sosem titkolta, hogy a koszovói menekültekkel szimpatizált.

Ezt a szálat azonban tovább nem ellenőrizték a hatóságok, mert képbe került egy különös alak, Barry George.

A férfi szélhámos volt, kiadta magát már Freddie Mercury unokatestvérének, volt iráni katona is, és korábban Diana hercegné és Károly király akkori otthonának közelében töltötte az időt, miközben verseket írt a trónörökösnek. Barry George a hazugságai mellett zaklatás miatt is a hatóságok látókörébe került, amiért nőket szólított le az utcán, és követte őket hazáig, még akkor is, ha azok elutasították a közeledését.

A férfinál tartott házkutatás alatt előkerültek fényképek, amiken nők voltak az utcán lefotózva, valamint egy kép Barryről, ahogy maszkban, kezében egy fegyverrel pózol a kamerának. Az ingatlanban lapultak újságkivágások Dandóról, valamint egy sötét kabát is, amit az elkövetéskor viselhetett. A kabáton lőpornyomokat találtak, ezért feltételezték, hogy ő lehetett a nő gyilkosa.

Egy évvel Jill Dando halála után vádat emeltek a férfi ellen, és csak a kabáton talált nyomokra hivatkozva életfogytigtartó börtönbüntetésre ítélték. Nyolc évvel később azonban George húga megkeresett egy újságírót, hogy segítsen kihozni a testvérét, és a perújításon már ártatlannak mondták ki a férfit. A Netflix-sorozatban George bizarr jelenetekben, az egyik műsorkészítőn igyekezett bemutatni, hogy miért is nem ő a gyilkos.

Hamish Campbell többet nem indította újra a nyomozást, így a Dando-ügy továbbra is megfejtésre vár. A rendőr továbbra is hisz abban, hogy George oltotta ki Dando életét, míg a többi szereplője a műsornak inkább a szerbek által megrendelt kivégzés teóriájában hisz.

Noel „Razor” Smith, egy börtönviselt újságíró viszont sejteti az utolsó percekben, hogy tudja, kiről van szó, és ezt az alvilágban is tudják, de nem fogja nevén nevezni az illetőt, mert nem akar kockáztatni.

