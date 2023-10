Börtönbe kerülhet Berki Mazsi

Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi beismerte: két évvel ezelőtt valójában nem élőben közvetítették közös kislányuk születését. Miután a pár pénzt kért a nézőktől, így Berki Mazsi több szempontból is felelősségre vonható a csalásért. Egy ügyvéd szerint akár börtönbüntetésre is számíthat.

Mint arról az Index is írt, Berki Krisztián két évvel ezelőtt bejelentette, hogy kislánya születését online lehet követni egy platformon, az ehhez szükséges jegy ára pedig 1490 forint volt.

Berki Mazsi szülésére mintegy 195 ezren voltak kíváncsiak, így ha a 195 ezer látogató valóban kifizette az 1490 forintos beugrót, akkor megközelítőleg 300 millió forintnak megfelelő összeget is kereshetett a házaspár a közvetítésen. Azonban az is lehetséges, hogy nem mindenki fizetett az adásért, azonban a pár feltehetően így is minimum 10 millió forintot keresett a projekten.

Nem sokkal később az Index olvasója arra hívta fel a figyelmet, hogy valami nem stimmelt a felvételeken. Mint írta, bár a szülés a közvetítés alapján a késő esti órákban zajlott, a szülőszobában lévő ablakokon már jól látható volt a beszűrődő hajnali napfény.

Két évvel később Berki Krisztián özvegye,

Berki Mazsi bevallotta, hogy valóban nem élőben közvetítették a szülést.

Berki Mazsi Hajdú Péter műsorában mondta el, hogy szülését késleltetve közvetítették, vagyis akkor kezdett el pörögni az adás, amikor a gyereke már megszületett – írta meg a Bors.

Egyébként nem élőben ment, mert nem engedtem, hogy élőben menjen. Mondtam, ha komplikáció lép föl, én nem fogom sem magamat, sem a gyermekemet kitenni annak, hogy ország-világ előtt bármi legyen. Késleltetett élő volt. Tehát miután megszületett Emma, és minden rendben volt, utána engedtem meg, hogy elinduljon az adás

– árulta el.

Berki Mazsi akár börtönbüntetést is kaphat

A Bors kérdésére egy ügyvéd úgy nyilatkozott, hogy bár Berki Krisztián és Mazsi átverték a nézőket, ennek jogi értelemben már semmi jelentősége sincs, hiszen a szabálysértésnek minősülő tett elévülési ideje mindössze hat hónap. A Blikk ezzel szemben arról írt, hogy bűncselekmény történt. A portálnak nyilatkozó büntetőjogi ügyvéd, Györei Péter elmondta, az eset nem szabálysértés volt.

A csalás tényállásában van egy olyan kitétel, hogy ha szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást üzletszerűen követi el valaki, az bűncselekménynek minősül. Az elévülési időszak tehát nem érvényes ebben az esetben, mivel ez bűntettnek minősül, és nem szabálysértésnek, ha sok embert csapok be, akkor az üzletszerűen elkövetettnek minősül

– jelentette ki az ügyvéd, aki közölte, amennyiben büntetőeljárás indulna, akkor

Berki Mazsi akár börtönbüntetésre is számíthat.

„Különösen nagy értékre elkövetett esetben törvény szerint a büntetési tétel kettőtől nyolc évig terjedhet. Különösen nagy kárnak az számít, ha 50 és 500 millió forint között van az adott összeg” – tette hozzá.

Ha tényleg elindulna egy nyomozás, akkor az lesz a kérdés, hogy a Berki Mazsinak van-e felelőssége egyáltalán, vagy elkövetője-e egyáltalán a bűncselekménynek. Csalás esetében azt kell bizonyítani, hogy valaki tudatosan, szándékosan tévedésbe ejtett valakit. Például tévedésbe ejtette-e ezeket az embereket, akik úgy hitték, élőben lesz a szülés közvetítve. Az egy fontos kérdés, hogy ő akkoriban hirdette-e bárkinek, hogy élőben lesz közvetítve a szülése. Mert ha nem ő mondta ezeket a dolgokat, akkor nem ejtette tévedésbe a nézőket, és nem lehet megbüntetni. Kivéve, hogyha felbujtó volt, vagyis ő mondta a férjének, hogy ezt közölje az emberek felé, de ezt persze bizonyítani is tudni kell

– mondta Györei Péter.