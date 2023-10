Instagram-posztja miatt lemondott a világsztárok hollywoodi ügynöke

Hiába kért bocsánatot, távoznia kellett vezetői pozíciójából a hollywoodi ügynöknek, aki többek között olyan nagy nevű hírességekkel dolgozott együtt, mint Tom Cruise, Reese Witherspoon, Natalie Portman, Ava DuVernay és Anne Hathaway. Maha Dakhil azután mondott le, hogy közösségi oldalán több alkalommal is népirtásnak nevezte az izraeli hadsereg gázai válaszcsapását.

Szinte nem telt el úgy óra október 7-e óta, hogy ne érkeznének megrázó felvételek vagy hírek Izraelből és Gázából. Azóta, hogy a terrorszervezet betört Izrael területére, több ezren vesztették életüket, a szám pedig percről percre tovább növekszik

A háborús állapotokra Hollywoodból is több reakció érkezett, így a filmipar egyik legsikeresebb ügynöke, Maha Dakhil is kifejtette véleményét a közösségi médiában – amit minden bizonnyal nagyon hamar meg is bánt.

A többek között olyan nagy nevű hírességekkel együtt dolgozó ügynök, mint Tom Cruise, Reese Witherspoon, Natalie Portman, Ava DuVernay és Anne Hathaway ugyanis népirtásnak nevezte az izraeli válaszcsapást.

A szakember ráadásul két fotót is megosztott Instagram-történetében, amelyben tovább ecsetelte, melyik oldalt is támogatja a konfliktusban.

Tudjátok, mi szívfájdítóbb a népirtás tényénél? Látni azt, hogy egyesek még mindig tagadják, hogy ez történik

– idézi Dakhil-t a New York Post.

Hiába a bocsánatkérés, távozott posztjáról

Maha Dakhill a posztjai megjelenése majd törlése után nem sokkal közölte, hogy a kijelentései miatt lemond a Creative Artists Agency-ben betöltött vezetői pozíciójáról, bár távozását egyelőre ideiglenesnek nevezte csak.

Pedig Dakhil szinte azonnal bocsánatot is kért az általa megosztott tartalomért, amelyet elmondása szerint rossz megfogalmazása miatt vehettek éles megnyilvánulásnak, pedig ő csak a béke melletti kiállásának szeretett volna hangot adni.

Nagyon hálás vagyok a zsidó barátaimnak és kollégáknak, akik felhívták a figyelmemet a posztom esetleges következményeire. A bejegyzéseket azonnal eltávolítottam. Sajnálom a fájdalmat, amit okoztam. A szavak kiválasztása fontos. A párbeszéd gyógyító. Imádkozom minden családért, és gyászolok mindenkit, aki most szenved. A misszióm a béke

– írta az ügynök.

Az ügyben munkáltatója, a Creative Artists Agency is közleményt adott ki, amelyben az izraeliek melletti kiállás mellett Dakhil is szóba került.

Bár visszavonul néhány feladatától, továbbra is dolgozni fog jelenlegi A-listás ügyfeleivel. A CAA kiáll Izrael, a zsidó közösség és az összes ártatlan áldozat mellett, és elítéli a borzalmas terrorakciót. A gondolataink azokkal vannak, akiknek családtagjai, barátai vagy szeretteik Izraelben élnek. Békességet kívánunk mindenkinek

– írta az ügynökség.

Az izraeli eseményekről folyamatosan frissülő percről percre cikkünkben olvashat.