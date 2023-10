Krausz Gábor először nyílt meg válásával kapcsolatban

Nyáron futótűzként tarolta le az internetet a hír, miszerint Tóth Gabi és Krausz Gábor szerelme sem lehet örök, a felek ugyanis a válás mellett döntöttek. Míg az énekesnő újdonsült szerelme mellett, addig Krausz a táncban találta meg a boldogságot, legutóbbi koreográfiájával pedig még az elvált férfiaknak is üzent.

Augusztus elején robbant a hír, miszerint Tóth Gabi és Krausz Gábor hat együtt töltött év után külön utakon folytatják. A felek akkor egy-egy Facebook-bejegyzésben osztottak meg minimális információt a körülményekről, azóta azonban számos dolog kiderült azzal kapcsolatban, hogy mi állhatott a háttérben.

Az elmúlt hetekben Tóth a Fricska táncegyüttes egyik tagja, Papp Máté Bence mellett találta meg boldogságát, míg Krausz új szerelme a tánc lett, a TV2 ugyanis felkérte, hogy mérettesse meg magát a Dancing with the Stars legújabb évadában. A 40 éves séf szépen menetel előre a versenyben, a harmadik adásban – ahol sambát táncolt partnerével, Mikes Annával – pedig a válásával kapcsolatban is megnyílt.

A harmadik táncomat az elvált fériaknak ajánlom, a saját példámmal megmutatva, hogy honnan hová lehet eljutni. A nyár közepén kiderült, hogy el fogunk válni, amit magam sem hittem volna. Ez mindig egy pofon, főleg ha váratlanul jön, nagyon nehéz feldolgozni azt, hogy ami megszokott volt, az mostantól nincs, és erőt mutass, miközben belül romokban vagy

– kezdte Krausz, hozzátéve, hogy az ember ilyenkor könnyen belekerülhet egy olyan szituációba, amiben azt hiheti, hogy mindennek vége lesz.

Én úgy éltem meg ezt, hogy leültem és körülvettem magam csenddel, átgondoltam, hogy miben hibáztam. Nagyon sok segítséget kaptam a családomtól, a barátaimtól, és nagy szerencsém volt azzal is, hogy találtam egy hobbit, amit megszerettem: ez volt a tánc. Azt érzem, hogy ennek köszönhető az, hogy ennyire felszabadult és önbizalommal teli vagyok

– fogalmazott a séf, aki úgy érzi, mostanra sikeresen lezárta magában az elmúlt hónapok zavaros időszakát. Úgy véli, a tánc rengeteget segített neki és azt kívánja minden hasonló cipőben járó férfinak, hogy találjanak egy motivációt.

Mikes Anna és Krausz Gábor a negyedik élő showban is visszatér majd. A szombati adásban Hegyes Bertalan és Eszenyi Enikő, valamint Bődi Dénes és Hunyadi Donatella kerültek a veszélyzónába – végül Eszenyiéknek kellett elhagyni a műsort.