Istenes Bence: Bimm-bimm, kettőt ütök, eldől az ellenfél, aztán ünnepeltetve elhagyom a ringet

Most vasárnap a Sztárbox második adásában Istenes Bence és ifjabb Schobert Norbi csapnak össze, az RTL Híradó egyenesen „kőkemény fenegyerekek összecsapásáról” beszél.

A két férfi éjjel-nappal keményen edz azért, hogy méltóképpen küzdhessenek majd a szorítóban.

Istenes Bence edzői szerint akkorát fejlődött a műsorvezető, hogy csodálkoznának, ha nem ő nyerné az egész Sztárbox gálát. Ráadásul a meccseket rendszeresen megelőző szócsatát is ő nyerte.

Bejövök, ünnepeltetem magam, kicsit hajolgatok, bimm-bimm, kettőt ütök, eldől az ellenfél, aztán szintén ünnepeltetve elhagyom a ringet

– poénkodott Istenes Bence, amire ifjabb Schobert Norbert úgy reagált:

Csak nehogy a kettő között bekapjon egy jobb egyenest!

– csapta le a labdát, majd úgy folytatta, alig várja, hogy átrendezze Istenes Bence mosolyát.

Végül komolyra fordították a szót, és Istenes arról beszélt, hogy „Norbikát” az egyik legkomolyabb ellenfélnek gondolja. Úgy gondolja, a második menetben üti ki a fitneszguru fiát.

Ezzel szemben ellenfele hosszabb mérkőzésre számít, és szeretné élvezni a küzdelmet.

A két férfi egyébként év eleje óta készül, és mindketten megtalálták magukat a bokszban: edzőik is azt állítják, hogy mindkettejük ereiben bokszolóvér folyik.

Istenes Bence edzője szerint „őrületes fejlődésen ment keresztül” a műsorvezető, ez a gála már nem is az ő szintje. Ezt Istenes Bence is megerősítette, aki azt mondja, a magánéletében is komoly változásokat eszközölt, életmódot változtatott.