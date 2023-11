Meghalt a Dancing With The Stars lengyel sztárja

Egy szállodában holtan találták a 42 éves Cezary Olszewskit, aki korábban a Dancing With The Stars lengyelországi műsorát is megnyerte.

A The Sun című lap azt írja, hogy a férfi holttestét egy osztrolekai hotelben találták meg. A rendőrség nyomozást indított, de azt még nem tudni, hogy mi okozhatta a halálát.

Cezary Olszewski hivatásos táncos volt, több táncbajnokságot is megnyert, majd a lengyel Dancing With The Stars több szériájában is szerepelt. Ő és párja, Magdalena Walach színésznő nyerték meg a lengyel show hetedik szezonját.

A Dancing With The Stars mellett Olszewski több másik lengyel tévéműsorban is feltűnt. A poradnikzdrowie.pl portál szerint a táncos ismerősei azt mondták, hogy Olszewski nehéz időszakon ment keresztül az utóbbi időben.

Egy lengyel sajtóértesülés szerint egyelőre nem merült fel idegenkezűség gyanúja, és az ügyészek ehelyett azt valószínűsítik, hogy sztrók okozhatta a táncos halálát.