Hamarosan történelmet írnak az amerikai televíziózásban

Miután James Corden áprilisban bejelentette, véget ér a Late Late Show, a készítők tisztában voltak vele, hogy hatalmas űrt hagy maga után, hiszen rengetegen szerették a műsort és annak különleges szegmenseit − például a YouTube-on is megtekinthető Carpool Karaoke-t.

Így történhetett, hogy Taylor Tomlinson − aki stand-up-komikusként keresi kenyerét 2015 óta − az első női és egyben a legfiatalabb late night műsorvezetővé válik. Tomlinson két netflixes különkiadású stand-up-előadásával, a Quarter Life Crisisszal és a Look at You-val hívta fel magára a nagyérdemű figyelmét még 2019-ben − írja a BBC.

Új műsorának, az After Midnightnak a formátuma a Comedy Central @midnight With Chris Hardwick című műsorán alapul, amely 2013 és 2017 között futott. A Brockmire és a Billy on the Street mögött álló Funny Or Die produkciós cég készítette az eredeti @midnightot, és most visszatérnek, hogy létrehozzák ezt a műsort is. A műsor producere az ismert műsorvezető, Stephen Colbert lesz, akinek műsora épp az After Midnight előtt lesz megtekinthető.

Colbert bejelentette, az After Midnight jövőre kerül adásba, és hozzátette, „szükségünk van valakire, aki szórakoztató, szerethető, fiatal, képben van az online trendekkel és elérhető a hét minden estéjén”.

A legjobb szülinapi ajándék

Colbert maga közölte Tomlinsonnal az örömteli hírt Zoom-híváson keresztül, miután a komikus elárulta, szombaton lesz a 30. születésnapja és még soha nem volt igazi munkája.

16 éves korom óta próbálkozom a stand-uppal, de ez nem munka

− fogalmazott, nem is sejtve, hogy ez egy pillanattal később teljesen megváltozik. Colbert ugyanis így folytatta:

Hát akkor boldog szülinapot, szereztem neked egy műsorvezetői állást.

A hír sokkolta a komikust, első reakcióját rögzítette is Colbert.