Istenes Bence ifjabb Schobert Norbiról: Ha ilyen fiam lesz, büszke leszek magamra

Bevált az RTL sikerreceptje, hatalmas kiütéseket, és talán még annál is nagyobb nézettséget hozott a Sztárbox múlt vasárnap. A csatorna közleménye szerint

az első adás lett idén az RTL eddigi legnézettebb műsora.

A nagy figyelemre való tekintettel izgalomból, fordulatokból és show-ból november 5-én sem volt hiány, amikor elsőként a felnőttfilmesből lett légtornász Sáfrány Emese és a színésznő Dobos Evelin csapott össze a ringben. Padlót ugyan egyikük sem fogott, végül egyhangú pontozással az utóbbi nyert, így Berki Mazsi után ő a női könnyűsúly elődöntőinek második biztos résztvevője.

Az előző adáshoz képest jóval összeszedettebb műsormenettel zajló show az egyik legkomolyabb izgalmat és a legkeményebb ütéseket ezúttal is talán a nehézsúlyban hozta, ehhez mérten pedig Brasch Bence színész és a rapper KKevin felkészülését bemutató videójában is már komoly összeszólalkozás alakult ki a felek között. Míg egyik oldalon Braschék a rapper halálát foglalták volna színházi felvonásba a színész sztárboxos történetében, addig KKevin amiatt aggódott, hogy győzelme esetén ellenfele hogyan fog beférni majd magassága miatt a mentőautóba.

Végül a színész nem, azonban a szellemesebbek szerint a találkozó után akár KOKevinre is átkeresztelhető, egyébként keményen és meglehetősen jól küzdő előadó a felkészülést rendkívül komolyan vevő, igazi bokszolóvá érő Brasch kőkemény ütéseit követően padlót fogott, a meccs vezetője pedig véget vetett a küzdelemnek. Így Brasch Bence lett a férfi nehézsúly elődöntőjének második biztos résztvevője a múlt héten Nagy Ervinnel szemben győzedelmeskedő Árpa Attila mellett.

Istenes Bence hetek óta kóstolgatta Norbi Juniort

Az este legparázsabb meccsét az előző ringbe lépők tetemesebb súlya ellenére mégis a középsúlyban versenyző Istenes Bence és ifjabb Schobert Norbert vívta. A felek között már hetekkel a küzdelem előtt megkezdődött a szópárbaj, amelyben főként a műsorvezető vitte a prímet, míg fiatal ellenfele inkább bölcsen hallgatott, vagy szűkszavúan, de magabiztosan reagált.

Bejövök, ünnepeltetem magam, kicsit hajolgatok, bimm-bimm, kettőt ütök, eldől az ellenfél, aztán szintén ünnepeltetve elhagyom a ringet

– poénkodott korábban Istenes Bence, amire ifjabb Schobert Norbert akkor úgy reagált:

Csak nehogy a kettő között bekapjon egy jobb egyenest!

– majd azt is hozzátette, alig várja, hogy átrendezze Istenes Bence mosolyát.

Ez a fajta odaszólogatás kettejük összecsapása előtt sem maradt annyiban, a ringbelépés előtt levetített videókban egyiküket sem kellett félteni. Istenes kiemelte, régóta szerette volna megmutatni már, hogy a jófiús imidzse mellett van egy kőkemény oldala is, majd edzőjével volt látható, ahogyan viccből ellenfeléért imádkoznak térdelve, hogy az a saját lábán hagyhassa el a szorítót.

Norbika, ma este elhozom életed első törését!

– zárta velős mondandóját a műsorvezető.

Hozzá hasonlóan ellenfelét sem kellett félteni a küzdelem előtt, már az első képkockákon jól látható volt, hogy ifjabb Schobert Norbert izomzatát sem az update-kaja hordta össze, és mozgásáról sem mondta volna meg egy kívülálló, hogy nem ez a sportág foglalkoztatja már egészen kisgyerekkora óta.

Kisfilmjéből ismételten elhangzott, hogy édesapja helyett vállalta el a Sztárboxot, célja pedig az volt, hogy megmutathassa, már nem kisgyerek többé, hanem szülei árnyékán túllépve egy önálló, komoly férfi – aki ráadásul edzője szerint a jövőben Európa- és világbajnokságon is szerepelhet majd, sőt az olimpián is elindulhat.

A Sztárbox eddigi legjobb meccse

Ugyan több kemény összecsapás is lement már a Sztárbox során, talán Istenes és Schobert találkozása volt az első olyan, amely az első perctől az utolsóig úgy nézett ki, mint egy valódi sportolók között zajló meccs – nem pedig úgy, mint egy nem a sportágban edződöttek közötti összecsapás vagy éppen utcai verekedésre hajazó bunyó. A kisfilmek alapján meglehetősen azonos szinten és fizikai állapotban lévő felek esélyeiről egyébként egyöntetűen szavazott a közönség, a mérkőzést megelőzően a voksolók 69 százaléka vélekedett úgy, hogy az RTL rutinos műsorvezetője lesz az este legjobban várt összecsapásának győztese.

Istenes Bence ezen felbuzdulva már a mérkőzés első perceiben megmutatta, hogy a rá jellemző szemtelen, sokszor már-már nagyképűnek tűnő stílusa az ökölvívása során is megmaradt, többször is előfordult, hogy a kezeit leengedve dőlt rá a ring köteleire, ezzel is hergelve ellenfelét, aki viszont ennek ellenére sem vesztette el a hidegvérét a szorítóban. Bőven adott és kapott is ütést az első mentben, amelyet követően úgy tűnt, a műsorvezető az, akinek több tiszta találata volt.

A második menettől indult be igazán csak az adok-kapok, ahol már mindkét fél irdatlan erős és komoly ütéseket is be tudott vinni a másiknak, a főként kivárásra és fedezékből való támadásra játszó Istenes Bencének pedig ez láthatóan be is vált: Schobert támadásait jól állta, majd vertnek tűnő pozícióból, fedezékéből kibújva sorozta meg ellenfelét, akinek ekkorra már az orra is vérezni kezdett. Schobert ennek ellenére stabilan, tiszta tekintettel bírta a műsorvezető jól időzített és helyezett ütéseit.

Bár volt egy rászámolás, az utolsó két menetben sem sikerült földre vinnie az ütéseket rendkívül jól álló ifjabb Schobert Norbit a végére láthatóan fáradó, majd szintén vérző orral küzdő Istenes Bencének, aki a kiegyensúlyozott mérkőzéskép ellenére mindegyik menetben kicsivel jobban dominálta a küzdelmet – így végül a pontozásnál egyhangúan őt választották az összecsapás győztesének.

Ekkorra már a meccs közben és előtt látható fölényeskedése sportemberhez méltóan szerethetőre váltott át, és azonnal gratulált ellenfelének, akiről elismerően nyilatkozott, beszéde egy részét pedig egyenesen Schobert Norbertnek és Rubint Rékának címezte Istenes.

Ez a csávó nagyon kemény! Tökös gyerek vagy, ne engedd mostantól, hogy bárki Norbikának hívjon. Te ma Norbi lettél a ringben. Ha ilyen fiam lesz, büszke leszek magamra. A szülők nagyon büszkék lehetnek rá

– mondta a műsorvezető, aki a közönség soraiban ülő, a negyeddöntőben Kabát Péterrel összepárosított Rácz Jenőt is felhívta keringőre, mivel a sztárséf állítólag telekürtölte az RTL-t, hogy nagyon megmérkőzne vele, ő pedig Ráczot is szívesen a padlóra küldené.

Schobert Norbi Junior – ahogyan a műsorban többször is nevezték – sem maradt adós a szavakkal és határozott ígéretet tett a vesztes meccs után.

Komoly eredményeket fogok elérni a bokszban

– jelentette ki korántsem letörve a fiatal, akinek valóban nincs oka a szégyenkezésre, korára való tekintettel pedig jó eséllyel még jövője is lehet a sportágban.

A Sztárbox negyeddöntői jövő vasárnap folytatódnak az RTL-en.

